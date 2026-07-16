Nuovo Ospedale del Ponente, Ioculano interroga la Regione: "Settantquattro giorni per il bando non sono congrui"

Il vicepresidente della Commissione Salute della Regione Liguria e consigliere regionale del Partito Democratico, Enrico Ioculano, ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per chiedere chiarimenti sui tempi previsti dall'avviso pubblico per la raccolta di proposte di partenariato pubblico-privato destinate alla realizzazione del nuovo Ospedale del Ponente Ligure. Al centro dell'iniziativa politica c'è la durata della finestra temporale concessa ai soggetti interessati: l'avviso è stato pubblicato il 19 giugno e la scadenza è fissata al 1° settembre, per un totale di 74 giorni. Secondo Ioculano, si tratta di un termine che non appare adeguato rispetto alla complessità dell'intervento, stimato in oltre 300 milioni di euro e destinato alla realizzazione di una struttura ospedaliera da circa 600 posti letto.

Nel documento depositato in Consiglio regionale, il consigliere chiede alla Giunta quali siano state le valutazioni che hanno portato a fissare un termine così contenuto per la presentazione delle proposte. Il bando, infatti, richiede la predisposizione di una documentazione particolarmente articolata: dal progetto di fattibilità alla bozza della convenzione di partenariato pubblico-privato, passando per il piano economico-finanziario asseverato, il modello gestionale, le relazioni tecniche e specialistiche, gli elaborati progettuali e tutti gli altri atti necessari a dimostrare la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell'opera.

"Non siamo di fronte a una semplice manifestazione di interesse, ma a una procedura che richiede la predisposizione di una proposta estremamente complessa sotto il profilo progettuale, tecnico, economico e finanziario", sottolinea Ioculano, evidenziando come la mole di documentazione richiesta renda particolarmente impegnativa la partecipazione alla procedura. Proprio per questo, secondo il vicepresidente della Commissione Salute, il termine di 74 giorni rischierebbe di limitare la possibilità di predisporre proposte complete e competitive.

Per il consigliere del Partito Democratico, il nuovo Ospedale del Ponente rappresenta un'infrastruttura strategica attesa da anni dal territorio e, proprio in ragione della sua importanza, la procedura dovrebbe svolgersi nelle condizioni di massima trasparenza e concorrenza. "Il nuovo ospedale del Ponente è un'infrastruttura strategica che il territorio attende da anni e proprio per questo è fondamentale che la procedura si svolga nelle condizioni di massima trasparenza e concorrenza. Per un investimento di questa entità è legittimo chiedersi se i tempi previsti consentano davvero una partecipazione ampia e la predisposizione delle migliori proposte possibili nell'interesse della collettività", conclude Ioculano.