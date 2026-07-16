Legalità e memoria, Fratelli d'Italia: "Dalla strage di Via D'Amelio un impegno quotidiano contro le mafie" (Foto)

Il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia esprime apprezzamento per il convegno “Legalità, memoria e territorio”, promosso oggi dal Consiglio regionale della Liguria in occasione del 34° anniversario della strage di Via D’Amelio, e per il contributo offerto dalla consigliera Veronica Russo, vicepresidente della VI Commissione Antimafia, intervenuta alla tavola rotonda insieme alla presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, al presidente della Commissione Antimafia regionale Andrea Orlando e al procuratore della Repubblica di Genova Nicola Piacente.



Nel suo intervento, la presidente Chiara Colosimo ha richiamato l’importanza del provvedimento approvato ieri in via definitiva dal Parlamento a tutela dei minori e delle famiglie che scelgono di sottrarsi ai contesti della criminalità organizzata, evidenziando inoltre il valore del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare Antimafia, che ha scelto di affiancare all’attività nelle aule una costante presenza sui territori. Nel corso dell’iniziativa è stato inoltre illustrato il rafforzamento della legge regionale ligure sulla legalità, con nuovi strumenti per il riutilizzo sociale dei beni confiscati e un sostegno sempre più concreto ai Comuni.



Nel corso del dibattito il procuratore della Repubblica di Genova Nicola Piacente ha inoltre evidenziato la necessità di dotare i porti di Genova e Savona di sistemi scanner per il controllo dei container, uno strumento fondamentale per rafforzare il contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e alle infiltrazioni della criminalità organizzata.



«La partecipazione della nostra consigliera Veronica Russo conferma l’impegno di Fratelli d’Italia sui temi della legalità. Veronica sta svolgendo con serietà e competenza il proprio ruolo nella Commissione Antimafia regionale, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su una sfida fondamentale per il futuro della Liguria», sottolinea il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.



Il capogruppo regionale Rocco Invernizzi conclude: «Le parole della presidente Colosimo e del procuratore Piacente confermano che la lotta alle mafie si vince con una presenza concreta dello Stato, con strumenti adeguati e con istituzioni che lavorano insieme. Dotare i porti liguri degli scanner per il controllo dei container significa rafforzare la capacità di prevenire i traffici illeciti e difendere infrastrutture strategiche per il Paese. È la stessa impostazione che ispira l’azione del Governo Meloni che, con il Decreto Caivano, con il nuovo intervento a tutela dei minori e delle famiglie che scelgono di allontanarsi dalla criminalità organizzata e con la collaborazione delle Regioni nel riutilizzo sociale dei beni confiscati, continua a dimostrare che la legalità si afferma con scelte concrete. È questa la strada che Fratelli d’Italia continuerà a sostenere anche in Liguria».

