Ventimiglia, incontro della Lega con il viceministro Rixi su edilizia e infrastrutture: focus sullo sviluppo del Ponente

La Lega Liguria-Salvini organizza un incontro pubblico dedicato al tema di edilizia e infrastrutture, indicati come leve fondamentali per lo sviluppo della Liguria e, in particolare, del Ponente. L'appuntamento è fissato per lunedì 20 luglio alle 18.00 al Porto Cala del Forte di Ventimiglia e vedrà la partecipazione del viceministro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. L'iniziativa si propone come un momento di confronto aperto con cittadini, amministratori locali, professionisti e operatori del settore, chiamati a discutere delle prospettive di crescita del territorio, del ruolo strategico delle opere infrastrutturali e delle opportunità derivanti dalle recenti semplificazioni normative in materia edilizia.

Ad aprire i lavori sarà il commissario provinciale della Lega e consigliere regionale Armando Biasi, presidente della III Commissione Attività produttive, che illustrerà la Proposta di legge n. 95/2026. Il provvedimento prevede modifiche alla normativa regionale in materia edilizia con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative e adeguare la legislazione ligure ai principi della normativa statale. Insieme a Rixi e Biasi prenderanno parte all'incontro anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il segretario generale della Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria.

"L'incontro sarà l'occasione per approfondire i principali interventi infrastrutturali che interessano il territorio ligure, le politiche regionali e nazionali a sostegno del comparto edilizio e le prospettive di sviluppo economico connesse agli investimenti pubblici e privati", ha spiegato Armando Biasi. L'iniziativa punta quindi ad accendere i riflettori sui progetti in corso e sulle strategie per favorire nuovi investimenti, mettendo al centro il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini in un settore considerato determinante per la competitività e la crescita economica del territorio.