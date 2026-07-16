Sanremo: consegnato il materiale acquistato grazie ai fondi raccolti dalla HBRun (Foto e video)

Si è svolta questa mattina la consegna del materiale acquistato grazie ai fondi raccolti durante la quarta edizione della HBRun, (heart & brain run), la trail run a scopo benefico nata con l’intento di avvicinare le persone allo sport per contrastare le malattie cardiovascolari.

L’evento, inizialmente previsto per il 16 novembre, era stato rinviato al 14 dicembre a causa dell’allerta meteo arancione. Nonostante il cambio di data, la manifestazione ha registrato circa 150 iscritti tra la gara da 9 km e il trail da 22 km, confermando il grande entusiasmo dei partecipanti.

Grazie al ricavato è stato possibile acquistare materiale sanitario che viene consegnato al Soccorso Alpino, in segno di riconoscenza per il prezioso supporto garantito nella messa in sicurezza del percorso. Nello specifico di tratta di un materassino a depressione, una serie di materiali e carrucole per eseguire il soccorso alpino e garantire una maggiore sicurezza anche in manifestazioni future affini, per un costo approssimativo di circa 2000 euro.

La HBRun, inserita nel calendario manifestazioni dell’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni, si conferma così non solo un appuntamento sportivo sempre più partecipato ma anche un’occasione concreta di solidarietà, capace di trasformare la passione per il trail running in un aiuto per chi opera ogni giorno a tutela della sicurezza in montagna.

"L'Hb run - spiega l'assessore - è un evento a cui tengo particolarmente e questa iniziativa di oggi è prova del valore della stessa. Oggi non presentiamo la corsa, ma i risultati di essa, con questa preziosa donazione. Oggi sono qui per ringraziarvi. C'è una collaborazione importante tra volontariato e associazioni: questi ragazzi fanno un grande sacrificio e volentieri ci impegniamo per portare avanti il tutto".