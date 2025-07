Caretta caretta in spiaggia a Riva Ligure, Benza: “Un segnale bellissimo, frutto di interventi sostenibili” (Video)

Una tartaruga Caretta caretta è apparsa questa mattina sulla spiaggia di corso Villaregia, a Riva Ligure, sorprendendo residenti e turisti. L’esemplare, immortalato in un video realizzato da Dalia Lottero, ha rapidamente fatto il giro del web, regalando un’emozione intensa e inaspettata. Un evento raro e prezioso, che alimenta il sogno di una possibile nidificazione anche sul litorale rivese.

“Questa splendida testimonianza della natura – ha commentato il vicesindaco Francesco Benza – è anche la conferma che i ripascimenti realizzati sul nostro litorale stanno dando i loro frutti: un intervento mirato, rispettoso e sostenibile, che ha restituito naturalità alla nostra costa”.

La tartaruga è stata avvistata in prossimità del ristorante Vela Blu, dove si è avvicinata alla riva sotto gli occhi incuriositi di molti presenti. Ancora non è chiaro se l’animale abbia tentato di deporre le uova oppure se si sia trattato di un semplice sopralluogo. “Non c’è certezza – ha aggiunto Benza – ma è una grande soddisfazione che abbia scelto una spiaggia di Riva Ligure. La Capitaneria di Porto e l’associazione Delfini del Ponente sono intervenute per verificare la situazione. Al momento non è stato trovato alcun nido, ma non è detto: potrebbe tornare questa notte. Restiamo fiduciosi”.

Nel giro di poche settimane, la provincia di Imperia si sta trasformando in un vero e proprio itinerario privilegiato per le tartarughe Caretta caretta. Dopo le nidificazioni accertate a Imperia e Arma di Taggia, anche Riva Ligure entra nella mappa dei luoghi speciali in cui la natura sceglie di farsi vedere. Una conferma di come, quando l’ambiente è tutelato e valorizzato, sappia ancora sorprendere.

Si rinnova l’invito alla massima attenzione e collaborazione: come detto, la tartaruga avvistata questa mattina a Riva Ligure potrebbe tentare nuovamente la deposizione nelle prossime ore. In caso di avvistamento, è fondamentale contattare immediatamente il 1530, mantenere una distanza di almeno 15-20 metri, restare in silenzio e, durante le ore buie, evitare l’uso di torce o flash. Un piccolo gesto di rispetto può fare la differenza per la natura.