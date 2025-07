Un’estate da record: tre nidi di tartaruga Caretta caretta in provincia di Imperia, mai così nella storia

Per la provincia di Imperia è un’estate che resterà negli annali della biodiversità. Per la prima volta nella storia, si sono registrate tre nidificazioni contemporanee di tartarughe Caretta caretta lungo la costa imperiese: due ad Arma di Taggia, una a Imperia e, da ultimo, il clamoroso debutto a Riva Ligure, dove l’esemplare ha deposto le uova nella spiaggia di corso Villaregia.

Un evento che solo fino a qualche anno fa sarebbe sembrato impossibile. E che invece oggi, alla luce dei fatti, racconta di un territorio che sta cambiando e di un mare sempre più favorevole alla presenza di questa specie protetta.

Lo scorso anno, il primo storico nido sulla spiaggia di Arma di Taggia aveva già rappresentato un piccolo miracolo, monitorato giorno e notte da esperti e volontari. Quest’anno il fenomeno si è ripetuto, confermando Arma come un punto di riferimento stabile. Ma il vero salto è arrivato con due nuove località coinvolte: Imperia e Riva Ligure, dove le tartarughe sono arrivate in pieno giorno sotto gli occhi di cittadini e turisti, per poi scavare e deporre le uova.

Secondo gli esperti, questo fenomeno è strettamente legato al cambiamento climatico. L’aumento della temperatura del Mar Ligure e la qualità crescente delle spiagge, grazie a interventi di ripascimento rispettosi e sostenibili, stanno rendendo la costa ligure sempre più simile, per condizioni ambientali, a quelle tradizionalmente scelte dalle Caretta caretta per la nidificazione, come Sicilia, Calabria o Campania.

Ma non si tratta solo di clima. Anche la sensibilità del territorio sta facendo la differenza. Le amministrazioni locali, le associazioni ambientaliste e le Capitanerie di Porto si sono attivate con prontezza, garantendo monitoraggi, transennamenti delle aree sensibili e una costante informazione ai cittadini per evitare disturbi alla fauna.

Il risultato è un traguardo storico per l’ambiente e per la provincia di Imperia, che oggi può a buon diritto entrare nella mappa nazionale dei luoghi favorevoli alla conservazione della tartaruga marina più comune del Mediterraneo. Un piccolo, grande successo di cui andare fieri.