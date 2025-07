Dopo Arma di Taggia nuovo nido di tartaruga marina 'Caretta caretta' scovato ad Imperia: un faro di speranza per la biodiversità ligure

Secondo nido di tartarughe nella nostra provincia. Dopo quello di Arma di Taggia un altro evento eccezionale si è verificato all’alba di oggi sulla spiaggia Conca d’Oro di Imperia: è stato individuato un nido di tartaruga marina caretta caretta. A fare la scoperta è stato un team scientifico dell’associazione I Delfini del Ponente APS, nell’ambito della campagna di monitoraggio “Tartarughe marine sulla spiaggia”, in collaborazione con il Gruppo Ligure Tartarughe Marine (GLIT).

Fondamentale è stato l’immediato intervento della Guardia Costiera, allertata dagli esperti subito dopo aver identificato le caratteristiche tracce sulla sabbia lasciate da una femmina di tartaruga uscita dall’acqua per deporre le uova. L’area, situata a circa 15 metri dalla battigia, è stata rapidamente messa in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei militari della Guardia Costiera di Imperia, che in questo periodo dell’anno svolgono ordinariamente pattugliamenti per mare e terra nell’ambito della tradizionale operazione “Mare Sicuro”, svolta anche allo scopo di tutelare l’ambiente marino.

I militari intervenuti hanno provveduto a delimitare e proteggere il sito da qualsiasi possibile interferenza antropica o naturale. Questo intervento ha garantito le condizioni ideali per l’avvio delle attività tecnico-scientifiche, che ora proseguiranno sotto stretto monitoraggio. La scoperta del nido non è solo un segnale positivo per la biodiversità del litorale ligure, ma anche un appello alla responsabilità collettiva per salvaguardare habitat delicati e specie vulnerabili.

In caso di avvistamenti di tartarughe marine in fase di deposizione o di tracce sospette sulla sabbia, è essenziale contattare immediatamente la Guardia Costiera al numero 1530 o il 112. Questi attiveranno le opportune procedure e coinvolgeranno le realtà scientifiche di riferimento, insieme agli enti locali e, dove presenti, ai gestori degli stabilimenti balneari.