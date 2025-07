Deposte le uova sulla costa di Arma: Amaie Energia e Servizi celebra il ritorno della Caretta Caretta

Amaie Energia e Servizi esprime grande soddisfazione per l’importante evento che ha interessato la Spiaggia Libera Attrezzata 'La Fortezza': per il secondo anno consecutivo, una tartaruga marina della specie Caretta Caretta ha scelto le coste di Arma di Taggia per deporre le sue uova.

Un segnale forte, che testimonia la qualità dell’ambiente costiero e la crescente sensibilità verso la tutela della biodiversità marina.

L’azienda, che si occupa della gestione della pista ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente, degli interventi di manutenzione pubblici e privati lungo il tracciato e di servizi turistici come spiagge, punti ristoro e attività collegate, vede in questo evento un riconoscimento naturale del lavoro svolto a tutela del territorio.



"È un momento di grande emozione e responsabilità. La scelta di una tartaruga marina di tornare a nidificare sulle nostre spiagge per il secondo anno è un chiaro indicatore della salute del nostro litorale - afferma Amaie Energia e Servizi -. Questo evento alimenta la magia dell’estate e rafforza il nostro impegno nella salvaguardia ambientale, nella gestione sostenibile del territorio e nella valorizzazione del nostro patrimonio naturale".



Amaie Energia e Servizi ringrazia le autorità competenti, i volontari e tutti i cittadini che stanno contribuendo a monitorare e proteggere il nido, a dimostrazione di come la collaborazione tra pubblico, privato e comunità possa generare risultati significativi per l’ambiente e per le generazioni future.



Un piccolo miracolo della natura che ricorda a tutti noi quanto sia importante custodire e rispettare il nostro ecosistema costiero.