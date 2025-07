Arma di Taggia e il nido di tartarughe Caretta caretta, lido La Fortezza e Comune in festa: sarà protetto fino alla schiusa (Foto e video)

La spiaggia di Arma di Taggia torna a regalare vita. Per il secondo anno consecutivo, una tartaruga Caretta caretta ha scelto la costa ponentina per deporre le sue uova, e lo ha fatto proprio sulla sabbia dello stabilimento La Fortezza, a pochi metri dal luogo in cui, esattamente un anno fa, era avvenuta la prima nidificazione nella storia del comune. Una sorpresa che ha scatenato entusiasmo e gratitudine, sia tra gli operatori balneari che tra le istituzioni.

“Siamo felicissimi – raccontano dallo staff de La Fortezza – è un’emozione enorme per noi essere parte di qualcosa di così speciale. È la dimostrazione che il mare, se rispettato, sa restituire bellezza. Come lo scorso anno, ci prenderemo cura del nido e collaboreremo con le autorità per garantirne la protezione”.

Parole condivise anche dal vicesindaco e assessore all’Ambiente Espedito Longobardi, che ha seguito in prima persona la vicenda e voluto ringraziare pubblicamente i protagonisti della scoperta: “Un grazie sentito va all’associazione Delfini del Ponente Ads, ad Arpal, alla Capitaneria di Porto e alla Asl1 per la tempestività e la professionalità con cui sono intervenuti. Questa nuova nidificazione è un orgoglio per la nostra comunità e dimostra quanto sia prezioso il nostro ecosistema. Come amministrazione ci attiveremo per tutelare il nido con ogni mezzo, a partire dall’ordinanza urgente già firmata dal sindaco”.

L’ordinanza sindacale, pubblicata oggi, dispone infatti una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza del nido e delle future tartarughine. Fino alla schiusa – prevista tra 50 e 70 giorni – sarà vietato accedere all’area recintata, posizionare ombrelloni o sdraio nelle immediate vicinanze, svolgere giochi o attività che possano disturbare, lasciare animali incustoditi o accendere luci artificiali notturne nei pressi del sito. Il gestore dello stabilimento, Amaie Energia, è stato incaricato di sorvegliare l’area e di informare l’utenza sull’ordinanza esponendola in modo visibile.

A individuare le tracce della tartaruga, all’alba del 2 luglio, è stata una volontaria di Delfini del Ponente impegnata nel monitoraggio costiero. Subito dopo, grazie all’intervento degli esperti del GRIT (Gruppo regionale di intervento tartarughe), è stato possibile confermare la presenza delle uova e mettere in sicurezza il sito.

“Non possiamo che essere orgogliosi – conclude Longobardi – Arma di Taggia si sta confermando luogo ideale per la nidificazione delle Caretta caretta. È un grande riconoscimento alla qualità del nostro mare e alla sensibilità che stiamo costruendo insieme, tra cittadini, associazioni e istituzioni. Ora ci attende un’estate di attesa, rispetto e meraviglia”.

Un’estate che, ancora una volta, ha il profumo salmastro della speranza e il battito dolce della natura che chiede soltanto di essere ascoltata.