Svolta meteo in arrivo nella nostra provincia: piogge e temporali nel weekend dopo giorni di stabilità atmosferica

Dopo una lunga fase dominata dal bel tempo, lo scenario meteorologico è destinato a cambiare in modo deciso anche sulla provincia di Imperia. Sebbene le previsioni debbano essere ulteriormente aggiornate tra domani e giovedì, i principali modelli indicano l’arrivo di una fase perturbata che potrebbe interessare il territorio a partire da venerdì e protrarsi fino a martedì. Piogge diffuse e temporali a tratti intensi sembrano destinati a caratterizzare il prossimo weekend e l’inizio della nuova settimana, interrompendo una stabilità che ha accompagnato gli ultimi giorni.

Per quanto riguarda la provincia di Imperia, i prossimi giorni saranno inizialmente ancora influenzati da condizioni relativamente stabili, con cieli variabili e ampie schiarite soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, mentre i venti risulteranno deboli o moderati, con locali rinforzi lungo la costa. A partire da venerdì, però, è atteso un progressivo aumento della nuvolosità, seguito dalle prime precipitazioni che potrebbero assumere anche carattere temporalesco, in particolare tra sabato e domenica.

La fase di maltempo si presenterà più marcata sulle aree interne e montane, dove i fenomeni potrebbero risultare persistenti. In montagna e soprattutto sul basso Piemonte, l’ingresso di aria più fredda favorirà il ritorno della neve, con nevicate anche abbondanti alle quote medio-alte. Una situazione che richiederà attenzione, sia per i possibili disagi legati alle precipitazioni intense sia per l’evoluzione dei fenomeni, che sarà meglio definita con i prossimi aggiornamenti previsionali.