Camporosso: domani pomeriggio al centro Falcone un incontro sulla raccolta delle olive tra Liguria e Palestina

Domani alle 18, la Sala Tigli del Centro Culturale Falcone di Camporosso ospiterà l’incontro “La raccolta delle olive: dal Ponente Ligure alla Cisgiordania occupata”, un appuntamento dedicato al valore simbolico e sociale della coltivazione dell’ulivo nei territori del Mediterraneo. L’iniziativa metterà in dialogo due realtà geograficamente lontane ma unite da una stessa tradizione: quella della raccolta delle olive, che nel Ponente Ligure rappresenta storia, lavoro e comunità, e in Cisgiordania è anche espressione di identità, sopravvivenza e resistenza. Protagonisti dell’incontro saranno alcuni attivisti e volontari di Imperia, recentemente rientrati dalla Palestina, che condivideranno racconti, esperienze dirette e riflessioni sul significato quotidiano di questo gesto agricolo.

Nel corso del pomeriggio sarà inoltre possibile visitare la mostra “heART of Gaza – Children’s art from the Genocide / فن من قلب غزة – فن للأطفال من قلب الإبادة الجماعية”, una raccolta di disegni realizzati dai bambini di Gaza, testimonianze visive forti e toccanti della loro vita in un contesto di guerra. L’evento è promosso in collaborazione con numerose associazioni e realtà del territorio, tra cui Libera, Amnesty International, Gruppo Penelope, AIFO, Scuola di Pace, Granello di Senape, Caritas, noi 4 You e SPES, impegnate nella difesa dei diritti umani, nell’inclusione sociale e nella promozione della cultura della pace. Un’occasione di confronto e ascolto che, partendo dagli ulivi e dalla terra, invita a riflettere sui legami tra comunità e sui ponti possibili anche nei contesti segnati dal conflitto.