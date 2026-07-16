Festa dell'Unità di Bussana, il PD traccia il bilancio: sei giorni tra dibattiti, volontariato e l'intervento di Cecilia Strada

Il Partito Democratico di Sanremo e della provincia di Imperia traccia un bilancio della Festa dell'Unità che si è svolta a Bussana dal 7 al 12 luglio. Sei serate consecutive hanno visto alternarsi momenti di approfondimento politico, musica, balli e ristorazione, grazie all'impegno di numerosi volontari impegnati nelle cucine, nel servizio ai tavoli e nell'organizzazione. Una manifestazione che, secondo gli organizzatori, ha saputo coinvolgere la cittadinanza proponendo temi di attualità e occasioni di confronto, nonostante il periodo estivo e gli impegni che caratterizzano il mese di luglio.

Tra gli aspetti evidenziati dal PD c'è il riscontro ottenuto dai dibattiti, dedicati a questioni di interesse locale e internazionale. "Al di là dei momenti conviviali, sempre comunque molto importanti, siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare l'attenzione del numeroso pubblico che ha partecipato anche ai dibattiti proposti, temi non sempre scontati e a volte scomodi, da cui è necessario non distogliere l'attenzione e i radar", spiegano gli organizzatori. Tra gli incontri citati, quello promosso dai Giovani Democratici sulla missione Flotilla e sulla situazione in Israele e Palestina, oltre agli appuntamenti dedicati alla gestione dei rifiuti e all'utilizzo delle palestre in orario extrascolastico.

Tra gli ospiti della manifestazione, il PD indica come momento centrale la presenza dell'europarlamentare Cecilia Strada, intervenuta in un incontro moderato dal giornalista Claudio Donzella. Nel corso della serata, Strada ha ripercorso la propria esperienza maturata nei contesti di guerra e nelle operazioni di soccorso in mare, spiegando le motivazioni che l'hanno portata all'impegno nelle istituzioni europee. Alla domanda su quale debba essere oggi il ruolo della politica di fronte alle violazioni del diritto internazionale ha risposto: "Semplicemente il proprio dovere". Nel suo intervento ha inoltre richiamato l'attenzione sulla prevenzione dei conflitti, sulla riduzione delle disuguaglianze e sul ruolo dei corpi civili di pace, ponendo una riflessione conclusiva: "Abbiamo mai dato una possibilità alla pace?".

Nelle conclusioni del bilancio, gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento ai tanti volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, con una menzione particolare ai Giovani Democratici. Secondo il PD, la loro presenza costante durante tutte le serate ha rappresentato un esempio di partecipazione e impegno civico. Viene ricordato anche il riferimento fatto da Paolo Romano durante il suo intervento dedicato alla Flotilla, quando ha sottolineato come, per cercare di cambiare le cose, sia necessario esserci e mettersi in gioco in prima persona. Il saluto finale degli organizzatori è un arrivederci all'edizione del prossimo anno.