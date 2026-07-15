Rigenerazione urbana, l'assessore Scajola in visita a Rocchetta Nervina e Isolabona: focus sui cantieri e sui fondi regionali

Prosegue il confronto della Regione con i Comuni dell'entroterra del Ponente ligure sui temi della rigenerazione urbana. Nella giornata di oggi l'assessore regionale Marco Scajola ha visitato Rocchetta Nervina e Isolabona per incontrare amministratori e tecnici, fare il punto sugli interventi in corso e approfondire le progettualità future. La prima tappa è stata Rocchetta Nervina, dove Scajola ha incontrato il sindaco Stefano Gastaudo per un confronto dedicato alle esigenze del territorio e alle opportunità offerte dai finanziamenti regionali destinati alla riqualificazione urbana. Un'occasione per avviare un dialogo con la nuova amministrazione comunale e raccogliere le priorità del paese in vista dei prossimi bandi.

Successivamente l'assessore si è spostato a Isolabona, dove insieme al sindaco Andrea Lombardi, agli amministratori e ai tecnici ha effettuato un sopralluogo nelle aree interessate dal progetto di restyling di via Cairoli, via Giuglia, via Molino e vicolo Scuro. L'intervento ha un valore complessivo di 264mila euro, di cui 248mila finanziati da Regione Liguria, e prevede il rifacimento della pavimentazione, dei sottoservizi e dell'illuminazione. Un'opera che punta a migliorare il decoro urbano e la funzionalità di alcune delle vie più importanti del centro storico, contribuendo alla valorizzazione del borgo.

"Il confronto diretto con sindaci, tecnici e amministratori è fondamentale per programmare interventi efficaci e rispondere alle esigenze dei territori – dichiara l'assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola –. Il dialogo costante con gli enti locali ci consente di costruire una programmazione concreta, capace di tradurre le progettualità in opere utili e durature, valorizzando le peculiarità di ogni singolo Comune. Regione Liguria continua a investire sulla rigenerazione urbana come strumento di valorizzazione dei borghi, miglioramento della qualità della vita e contrasto allo spopolamento dell'entroterra. A Rocchetta Nervina ho incontrato il neo sindaco Gastaudo per ascoltare i progetti dell'amministrazione, mentre a Isolabona, insieme al primo cittadino Lombardi, abbiamo visitato una serie di vie strategiche per il paese che, grazie a un contributo regionale sulla rigenerazione urbana, verranno completamente rifatte e migliorate".

L'assessore ha quindi ricordato i numeri dell'impegno regionale sul fronte della rigenerazione urbana. "Dal 2021 a oggi abbiamo finanziato complessivamente 212 interventi in tutta la Liguria per un valore di 58 milioni di euro. Di questi, ben 90 interventi, per circa 30 milioni di euro, hanno interessato la provincia di Imperia. Si tratta di numeri importanti, che testimoniano un impegno concreto al fianco delle amministrazioni comunali. Continueremo a sostenere i Comuni, accompagnandoli nella realizzazione di progetti di qualità, affinché ogni investimento possa tradursi in servizi migliori, spazi riqualificati, maggiore vivibilità e nuove prospettive di crescita per i territori e per chi li abita".