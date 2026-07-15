Neuropsichiatria Infantile il presidio resta a Ventimiglia: il PD rilancia la sfida per potenziare i servizi locali

Il presidio di Neuropsichiatria Infantile resterà a Ventimiglia ed il Circolo PD cittadino, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto dopo la mobilitazione avviata nelle scorse settimane. Secondo il segretario Antonio Stivala, la conferma del servizio rappresenta il frutto dell'impegno dei cittadini e di quanti hanno deciso di sostenere pubblicamente la battaglia. "È una vittoria della mobilitazione dei cittadini e di tutti coloro che hanno scelto di non restare in silenzio", dichiara Stivala.

La raccolta firme promossa dal Partito Democratico ha superato le 260 adesioni online, alle quali si sono aggiunte quelle raccolte attraverso i punti organizzati sul territorio. Un sostegno che, secondo il Circolo PD, ha evidenziato il ruolo fondamentale della Neuropsichiatria Infantile per molte famiglie della zona intemelia. "La nostra iniziativa ha dimostrato quanto questo servizio sia fondamentale per il comprensorio", sottolinea Stivala, ricordando come la partecipazione della comunità abbia contribuito a riportare l'attenzione sull'importanza del presidio.

Il Circolo PD attribuisce alla mobilitazione anche il merito di aver spinto l'amministrazione comunale ad affrontare la questione. "Una mobilitazione forte e partecipata che ha portato il sindaco, finalmente, a prendere sul serio la questione e a correre ai ripari", afferma il segretario. Nel comunicato viene però ribadita la necessità di una maggiore attenzione nella gestione dei servizi sanitari, con un richiamo alla responsabilità e alla programmazione per garantire risposte adeguate ai cittadini.

La prossima sfida, secondo il Partito Democratico, sarà quella di lavorare al potenziamento della Neuropsichiatria Infantile e al rafforzamento dell'equilibrio tra i diversi territori. "Dobbiamo garantire che nessuno resti indietro e che tutte le famiglie possano accedere a servizi sanitari di qualità", conclude il Circolo PD di Ventimiglia, che ringrazia le cittadine e i cittadini che hanno partecipato alla raccolta firme. "Quando una comunità si unisce per difendere un diritto fondamentale, i risultati arrivano".