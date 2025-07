Sanremo: cassonetti smart nel degrado di fronte al 'Mary Poppins', Moscato "Potremmo anche spostarli ma lavoriamo per tenere pulito"

“Stiamo valutando da tempo la possibilità di spostare i cassonetti ‘smart’ di via Caduti del Lavoro, ma nella stessa zona risulta impossibile farlo”: sono le parole di Ester Moscato, assessore all’ambiente del comune di Sanremo, in risposta alle mamme che lo hanno chiesto e anche all’ordine del giorno di Fratelli d’Italia presentato oggi.

“Alla prima interpellanza sul caso – prosegue Moscato - non ho escluso l’ipotesi di spostarli ma ho chiesto anche un confronto. Abbiamo verificato se poterle mettere un po’ più avanti, ma si troverebbero in una zona ancora più pericolosa, confinante il piccolo cortile dell’asilo dove giocano i bambini. Senza dimenticare che anche il camion avrebbe più difficoltà ad entrare. La zona, tra l’altro, sarebbe più buia e più ‘appetibile’ all’abbandono dei rifiuti. Trovo comunque un po’ esagerato parlare di degrado, visto che la zona è attenzionata dalle nostre squadre e, proprio questa notte è stata eseguita una igienizzazione”.

Anche Amaie Energia è disponibile a verificare la possibilità di spostarle. La conferma arriva dal presidente Sergio Tommasini: “Dobbiamo verificare con i tecnici e con l’assessore – ha detto – anche se stiamo pure pianificando delle nuove foto trappole per andare a colpire chi non rispetta le normative”.

Per concludere l’Assessore Moscato conferma che, quando a fine anno saranno installate delle nuove isole ecologiche, cercheranno di spostare quella di via Caduti del Lavoro: “Vedremo come poter fare – termina – ma, secondo quanto abbiamo appurato, l’unica zona sarebbe quella sovrastante, ovvero in corso Inglesi. Nelle ultime ore, tra l’altro, abbiamo avuto qualche problema in via San Francesco dove le schede non funzionavano, ma i tecnici hanno subito risolto. Purtroppo ogni tanto qualche guasto si verifica ma cerchiamo di essere sempre attenti e risolvere in tempi brevi”.