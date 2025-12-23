 / Cronaca

Travolge scooter e moto in via Roma a Sanremo e fugge: targa annotata, è caccia al pirata della strada (Foto)

Perde il controllo dell’auto e colpisce diversi mezzi parcheggiati, poi scappa. La Municipale lo rintraccerà anche con le immagini delle telecamere

Fa un vero e proprio ‘strike’ di scooter e moto e fugge via. E’ successo questa mattina in via Roma a Sanremo, poco dopo l’incrocio con corso Mombello. Un uomo, alla guida della sua auto, ne ha perso il controllo per cause ancora in via d’accertamento, finendo su una serie di mezzi a due ruote parcheggiati a ridosso della corsia a monte della centralissima via matuziana.

Molti dei proprietari delle moto hanno notato il fatto ed hanno anche cercato di fermare l’uomo, che è riuscito a fuggire via. I presenti hanno comunque annotato il numero di targa e chiesto l’intervento della Polizia Municipale. Gli agenti, che visioneranno anche le immagini delle telecamere della zona, ora rintracceranno l’uomo che verrà sanzionato oltre all’obbligo di risarcimento dei danni provocati.

Carlo Alessi - Andrea Musacchio

