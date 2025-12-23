Travolge scooter e moto in via Roma a Sanremo e fugge: targa annotata, è caccia al pirata della strada (Foto)

Fa un vero e proprio ‘strike’ di scooter e moto e fugge via. E’ successo questa mattina in via Roma a Sanremo, poco dopo l’incrocio con corso Mombello. Un uomo, alla guida della sua auto, ne ha perso il controllo per cause ancora in via d’accertamento, finendo su una serie di mezzi a due ruote parcheggiati a ridosso della corsia a monte della centralissima via matuziana.

Molti dei proprietari delle moto hanno notato il fatto ed hanno anche cercato di fermare l’uomo, che è riuscito a fuggire via. I presenti hanno comunque annotato il numero di targa e chiesto l’intervento della Polizia Municipale. Gli agenti, che visioneranno anche le immagini delle telecamere della zona, ora rintracceranno l’uomo che verrà sanzionato oltre all’obbligo di risarcimento dei danni provocati.