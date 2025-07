Sanremo: cassonetti della differenziata vicini alla materna 'Mary Poppins', i genitori ne chiedono lo spostamento (Foto)

I nuovi cassonetti della differenziata, quelli 'smart' e utilizzabili con la tessera, sono purtroppo accerchiati da sacchetti ed altra immondizia che i soli maleducati lasciano ovunque. Tra i genitori della scuola materna 'Mary Poppins', nella zona della ex funivia in via Caduti del Lavoro, ne chiedono lo spostamento.

I cassonetti sono stati installati nel mese di aprile proprio di fronte all'ingresso della scuola e, nonostante i genitori abbiano chiesto più volte che venisse spostata altrove, ad ora è ancora presente. Come in tutta la città i bidoni con tessera sono inondati da spazzatura che vieni lasciata al di fuori e che attira topi, insetti e gabbiani. "Trovandosi in una zona destinata a bambini piccoli - dicono i genitori - è assolutamente necessario che l'isola venga rimossa e posizionata lontana dalla scuola”.

E' davvero un peccato che, ancora troppi cittadini non capiscano quanto sia importante la raccolta differenziata e quanti non rispettino le minime regole per il conferimento. L'isola ecologica di via Caduti del Lavoro, purtroppo, ne è l'esempio ma situazioni simili si trovano in molte zone della città. Residenti e turisti, ma anche diverse aziende di edilizia, 'svuota cantine' improvvisate ed altri, inondano le zone attorno ai cassonetti.

Questo accade in barba alle norme e, nonostante l'installazione di telecamere e foto trappola, il Comune non riesce a far rispettare le regole. Oltre ad un maggiore senso civico dei cittadini servirebbe anche un pugno decisamente più duro da parte delle istituzioni. E' notizia di ieri l'aumento al 63% della differenziata ma serve l'apporto di tutti per raggiungere il tanto agognato 65% e, perchè no, salire ancora.