Sanremo: situazione di degrado ai cassonetti 'smart' di via Caduti del Lavoro, ordine del giorno di Fratelli d'Italia

Ordine del giorno dei Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, in relazione alla notizia pubblicata oggi dal nostro giornale, sulla richiesta di spostamento dell’isola ecologica in via Caduti del Lavoro, di fronte all’accesso principale della scuola dell’Infanzia ‘Mary Poppins’, a causa di persistente emergenza igienico-sanitaria e pericolosità della fauna urbana.

I due consiglieri avevano presentato in merito, il 3 aprile scorso, una interpellanza sullo stesso argomento e, alla fine dello stesso mese se ne era parlato nel corso del Question Time del Consiglio Comunale. Diverse le segnalazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico sulla problematica, da cittadini e genitori dei bambini che frequentano la scuola.

“È stato più volte segnalato – dicono i due consiglieri - l’abbandono indiscriminato di sacchetti e rifiuti sulle scale d’ingresso dell’asilo e la situazione, ormai cronica, è diventata oggettivamente incontrollabile, con frequenti accumuli di rifiuti che generano odori molesti, rischi igienico-sanitari, aggravati dalla presenza di bambini in età prescolare e un evidente degrado del contesto urbano”.

Sono costantemente presenti gabbiani, attratti dai rifiuti, con episodi di aggressività nei confronti delle persone, aumentando il pericolo per l’incolumità pubblica, in particolare per bambini e anziani. “Nonostante la disponibilità manifestata dall’Assessore competente – vanno avanti i due esponenti di minoranza - nell’attivare interventi di pulizia a seguito delle segnalazioni, ad oggi non si è riusciti a risolvere il problema in modo strutturale e definitivo, confermando l’inadeguatezza della collocazione attuale dell’isola ecologica”.

Consiglio e Balestra chiedono che l’Amministrazione si attivi con la massima urgenza, interfacciandosi formalmente con Amaie Energia, affinché sia disposto con effetto immediato lo spostamento dell’isola ecologica attualmente posizionata nei pressi della Scuola dell’Infanzia.