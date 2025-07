Sanremo pronta a istituire il garante per i diritti degli anziani: in consiglio la proposta di Forza Italia

Anche Sanremo si prepara a istituire la figura del garante dei diritti degli anziani: dopo Ventimiglia, che aveva discusso la pratica nel mese di aprile, anche la Città dei Fiori porterà in consiglio comunale l'ordine del giorno in merito.

A presentare la mozione è stata la consigliera di Forza Italia Patrizia Badino la quale, all'interno della richiesta presentata agli uffici del Comune, sottolinea come questa figura sia importante per il duplice lavoro che svolge: da un lato "tutela i diritti valorizzando le persone in età anagrafica avanzata che si trovano in buone condizioni psicofisiche e quindi in grado si svolgere una vita attiva", dall'altro "tutela la dignità delle persone anziane fragili, sia fisicamente che psicologicamente, vigilando sul pieno rispetto dei loro diritti".

Al garante spetterebbero quindi i compiti di tutelare e promuovere i diritti delle persone anziane anche tramite iniziative che li coinvolgano nella vità della comunità, assicurare una comunicazione con associazioni di vario tipo, promuovere politiche di invecchiamento attivo, che tengano conto dell'importanza che le persone anziane hanno nella comunità e altro ancora.

Con la propria richiesta, la consigliera Badino chiede che venga istituita quindi formalmente la figura del garante dei diritti degli anziani avviando anche l'iter per la stesura del regolamento a esso legato.

La proposta è già stata affrontata dai capigruppo del consiglio comunale di Sanremo nel corso di una riunione, che ha visto esito positivo, in attesa della votazione che dovrebbe tenersi durante l'assise prevista giovedì 17 luglio.

Quella del garante dei diritti degli anziani è una figura che già diversi comuni italiani hanno deciso di istituire e ora anche Sanremo sembra intenzionata a inserirsi in questa scia.