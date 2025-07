Take 6 incantano Sanremo con l’Orchestra Sinfonica: sold out e ovazioni all’Auditorium Alfano (Foto)

Una serata magica, un’esplosione di talento e armonia che ha superato ogni aspettativa: il concerto dei Take 6 con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, andato in scena ieri sera all’Auditorium Franco Alfano, si può già considerare come uno dei momenti più alti dell’edizione 2025 del Sanremo Summer Symphony. Un evento sold out, che ha attirato pubblico da tutto il nord Italia, affezionati al gruppo fin dagli anni ’90, quando le prime note dei Take 6 si ascoltavano alla radio grazie a “Soul Food”, la trasmissione cult di Angelo Lorenzi e Albert Moroni su Centro95.

D’altronde, quando una leggenda della musica mondiale come Quincy Jones definisce un gruppo “i migliori cantanti vocali del pianeta”, un motivo c’è. E lo si è capito sin dai primi minuti del concerto, quando le sei voci dei Take 6 – Claude McKnight, Mark Kibble, Joel Kibble, Dave Thomas, Alvin Chea e Khristian Dentley – hanno rapito il pubblico con il loro virtuosismo, accompagnate in modo impeccabile dalle sonorità raffinate dell’Orchestra Sinfonica diretta dal Maestro Angelo Valori.

Jazz, soul, gospel e un pizzico di swing: il repertorio ha attraversato decenni di storia musicale con arrangiamenti originali e momenti di pura emozione. Da Smile a Feels Good, da Sweet Georgia Brown a Roof Garden, ogni brano è stato un viaggio, un dialogo perfetto tra voce e strumenti, tra ritmo e sentimento.

Una vera e propria “chicca” per gli appassionati del genere, ma anche una rivelazione per chi ancora non conosceva i Take 6. L’intesa con l’Orchestra è stata totale: insieme, hanno regalato al pubblico un’esperienza sonora di altissimo livello, in cui la tecnica si è messa al servizio dell’anima.

Il successo della serata conferma il valore della rassegna Sanremo Summer Symphony, che si sta affermando sempre più come appuntamento culturale di prestigio, capace di coniugare qualità artistica, scoperta musicale e grande partecipazione. E con eventi come quello di ieri sera, Sanremo dimostra – ancora una volta – di saper parlare al mondo con la lingua universale della musica.

(Foto di Erika Bonazinga)