Sanremo: oggi in piazza Colombo la presentazione dell'Inno della città, il Sindaco "Una bellissima iniziativa!" (Foto e Video)

Con la speranza di portarlo anche al Festival del prossimo anno e alla presenza del Sindaco Alessandro Mager è stato presentato oggi pomerigggio in piazza Colombo l'inno di Sanremo, una iniziativa no-profit che vede coinvolti ventotto cantanti e quattro musicisti tutti rigorosamente matuziani. Una piccola "We are the world", ma 100% Made in Sanremo. Una squadra di talenti bravissimi, composta da artisti che vantano preparazione artistica professionale e curriculum di alto livello.

proprio recentemente come: Marco e Diletta Genovese a "Io Canto Family" su Canale 5. Rita Longordo a "The Voice Kids" su Rai 1. Marida Semiglia a "The Voice Senior" su Rai 2. Selena Gaslini, Paolo Rossi e Alessia Cava a "Performer Cup Italy" su Rai 2. Maestri di canto, cantanti vincitori di numerosi concorsi canori anche con altre partecipazioni televisive e musicisti professionisti, completano il fantastico gruppo assemblato dal musicista sanremese Ferdinando Mongelli compositore e arrangiatore del brano.

“È stato facile organizzare questa unione di forze – dice Mongelli - giusto qualche telefonata e l'entusiasmo di tutti è stato immediato. Piuttosto è stata difficile la gestione tecnico-musicale. Un progetto musicale molto complesso che é stato curato nei minimi particolari. Non a caso per la composizione degli arrangiamenti musicali di tutta l'orchestra, per le registrazioni e per il mixaggio di circa centocinquanta tracce tra voci e musica, ci sono voluti ben tre mesi di lavoro in studio. Altrettanto complicata è stata anche l'assegnazione delle numerose parti vocali in cui ovviamente tutti i cantanti si sono dovuti adattare a un'unica tonalità”.

A parte qualche sintetizzatore di sottofondo, non sono stati adoperati altri suoni campionati ma strumenti musicali reali. L'intera sezione di archi di Cristina Silvestro ricreata in studio con la tecnica della sovraincisione, la batteria di Steve Foglia e il basso e le chitarre di Fulvio Gaslini, donano al brano un impatto di sound acustico molto piacevole. Il video, oltre alle performance degli artisti, mette in evidenza anche le bellezze di Sanremo con le riprese dall'alto fatte col drone per gentile concessione di @WonderTravelMemories e le foto artistiche di Paolo Pippione.

“Solo con la passione della musica nel cuore si può capire il perché di questo lavoro molto impegnativo. Ma era da almeno quattro anni – prosegue Mongelli - che avevo questo progetto in mente e lo desideravo fortemente. Adesso che è stato realizzato è bello finalmente sedersi sulla poltrona e godersi lo spettacolo. Ma non si dorme sugli allori. Ora vogliamo sognare di puntare più in alto e continueremo ancora a impegnarci sulla promozione. E' in preparazione anche un sito web dedicato dove si potranno trovare tutte le informazioni e i contatti. Gli obiettivi sono quelli di ufficializzare questo brano come inno di Sanremo e... perché no? Magari arrivare anche al Festival- Palazzo Bellevue e Carlo Conti noi ci siamo! Ma intanto rimaniamo con i piedi per terra e aspettiamo il gradimento della popolazione sanremese, sicuramente fondamentale per la nostra carica motivazionale”.

Daniele Capozucca, Alessia Cava, Patrizia Fanfani, Flavia Ferraro, Manuela Gaslini, Selena Gaslini, Chistian G., Diletta Genovese, Marco Genovese, Kiki, I Sanremezzi (Alberto Asseretto, Luca Lombardi, Roberto Oliva e Fabrizio Rossi), Gaetano Labalestra, Barbara Lacchetta, Davide Lambiase, Emilia Latella, Matteo Lavagna, Rita Longordo, Andrea Mangiameli, Alessandra Mari, Raffaella Mellace, Bea Molatta, Dafne Muccio, Alex Penna, Alessia Rinaldo, Paolo Rossi e Marida Semiglia.

I musicisti: Steve Foglia batteria, Fulvio Gaslini basso e chitarre, Ferdinando Mongelli pianoforte e tastiere e Cristina Silvestro violini.