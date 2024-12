Sanremo presenta l'Inno della città, una lettrice: "Ci voleva una canzone"

"Ho sempre pensato che Sanremo, città della canzone, necessitasse di una canzone dedicata proprio a Sanremo" - dice una lettrice Giuliana Tofani commentando la presentazione dell'inno di Sanremo avvenuta ieri.

"Magari non poteva essere come la fortunatissima 'Love in Portofino' ma, comunque, ci voleva una canzone che parlasse proprio di Sanremo e ora ce ne sono due" - sottolinea.

"A me piace tanto 'Noi di Sanremo' del duo Maxfiamma" - afferma - "Io non mi intendo di musica ma 'Noi di Sanremo' è orecchiabile e le parole sono allegre e ironiche".