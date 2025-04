Sanremo: serie di corse della Riviera Trasporti annullate per assenza di mezzi, la protesta di un lettore

Un nostro lettore, Pierluigi Vanni, ci ha scritto dopo aver dovuto muoversi a piedi tra Coldirodi e il centro di Sanremo, questa mattina alle 7, a causa dell’annullamento della corsa da parte di Rt.

“Stavo aspettando l'autobus per il quale sono abbonato e, come me, molti passeggeri sono rimasti a piedi. Alcuni di loro mi hanno detto che, al sabato capita spesso. Sono sceso a piedi e, una volta giunto in autostazione, il capo piazza mi ha spiegato che il servizio non è stato ‘soppresso’ ma cancellato perché non c'era il mezzo a disposizione e che stava cancellando altre corse (cimitero, Foce tra le tante) per assenza di mezzi”.