Sanremo, parcheggio di Piazza Eroi, una cittadina: “Lavori fermi e disagi, serve più realismo nelle scelte per la città”

"Egregio Direttore, leggo le osservazioni della lettrice Boncioli sul caos del traffico cittadino e la carenza di parcheggi ma, se ricordo bene, in Piazza Eroi Sanremesi da parecchio tempo ormai sono in corso (forse!) i lavori per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo a due piani che però sembra, in realtà, una promessa non, mantenuta!



Le notizie che si sono susseguite nel tempo trascorso non lasciano ben sperare, poiché difficoltà di ogni genere sembrano aver costretto ad interromperli più volte. Personalmente non mi sono stupita più di tanto perchè, alla notizia del progetto, avevo già messo nel conto le difficoltà alle quali sarebbero andati incontro coloro che avrebbero dovuto realizzarlo. D'altra parte non era difficile prevederlo, considerato che anche ad un semplice cittadino il progetto poteva apparire quasi una scommessa con evidenti probabilità di essere persa!

Mi dispiace che numerosi cittadini, e talvolta anche ospiti, si trovino sempre più sovente costretti ad evidenziare problemi che mettono in discussione la vivibilità della Città, ma purtroppo non sempre chi la governa riesce a valutare con la necessaria competenza o lungimiranza le conseguenze che possono derivare da scelte azzardate delle quali non riescono a prevedere l'impatto ambientale e le difficoltà di realizzazione. Sarebbe forse auspicabile, da parte di coloro che governano questa Città, un po' più di realismo e di competenza nel prendere decisioni per opere che poi si rivelano delle vere e proprie 'gatte da pelare' ed è ovvio che le gatte non siano d'accordo! Ma in fondo ricordiamo a tutti, cittadini e ospiti che, malgrado tutto, con i suoi 'se', i suoi 'ma' e i suoi 'però' ... 'Sanremo' è sempre 'Sanremo'!!!

Teresa Barazzetti".