Un grazie che vale doppio: "L’ospedale di Imperia esempio di professionalità e umanità"

"Buongiorno direttore,

con questa mia desidero mettere in evidenza la grande professionalità ed empatia dimostrate da tutto il personale dell’Ospedale di Imperia. In particolare desidero rivolgere un sentito e speciale ringraziamento al reparto di nefrologia dove mio padre, Giacomo, di 85 anni, è stato seguito con straordinaria attenzione, competenza e umanità, venendo curato e rimesso in sesto fino ad oggi. Un ringraziamento va anche agli operatori del pronto soccorso per la tempestività e la qualità dell’assistenza prestata. Questa esperienza mi porta a sottolineare quanto il ruolo degli operatori sanitari sia fondamentale per la nostra provincia. Ritengo inoltre sempre più importante manifestare pubblicamente il nostro supporto nei confronti di queste persone, che quotidianamente si trovano ad affrontare situazioni difficili, talvolta anche episodi di aggressività ingiustificata. Quindi voglio rivolgere un sincero e caloroso ringraziamento nei confronti di tutto il personale coinvolto.



Luca Pesce".