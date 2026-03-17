Castel Vittorio in lutto per la scomparsa di Riccardo Rebaudo, storico messo comunale

Profondo cordoglio a Castel Vittorio per la scomparsa di Riccardo Rebaudo, per anni messo comunale e figura conosciuta e stimata da tutta la cittadinanza.

Il sindaco, la giunta e l’intera amministrazione comunale hanno voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia, ricordando con affetto e riconoscenza il servizio svolto da Rebaudo nel corso della sua carriera.

«Ha operato con grande professionalità e disponibilità, rappresentando un punto di riferimento per il Comune e per i cittadini», sottolinea l’amministrazione nel messaggio di cordoglio.

La comunità si stringe così attorno ai familiari, rendendo omaggio a una persona che, con il suo lavoro quotidiano, ha contribuito alla vita amministrativa e sociale del paese.