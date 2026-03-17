Sventola il Tricolore, Vallecrosia celebra la Festa della Bandiera (Foto e video)

Vallecrosia celebra la Giornata Nazionale della Bandiera. La cerimonia si è svolta questa mattina in piazza Erio Tripodi, nei giardini di San Rocco in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera.

Alla festa del Tricolore erano presenti autorità civili, militari, religiose, associazioni d'Arma e combattentistiche, alpini, carabinieri, carabinieri in pensione, l'associazione nazionale carabinieri, finanzieri, l'Anfi, genieri e trasmettitori, l'International Police Association, marinai, polizia di Stato, polizia locale, l'unione nazionale italiana reduci di Russia, l'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, l'associazione aeronautica, i mutilati in servizio, l'associazione nazionale insigniti della Repubblica, la protezione civile, la Croce Azzurra Misericordia, il consiglio comunale dei ragazzi, gli alunni dell'istituto comprensivo Andrea Doria e del Cnos-Fap di Vallecrosia.

Dopo l'inno nazionale, l'onore ai caduti, la benedizione della corona da parte di don Simone, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice, la consegna di una bandiera da parte di Ciro Mariella all'istituto Cnos-Fap, è intervenuto il generale dei Carabinieri in pensione Vincenzo Costantini che ha parlato della bandiera. "Oggi, il 17 marzo, ricordiamo il vero atto della nascita della nostra Patria: la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera. Istituita nel 2012 questa giornata ci invita a fare una pausa nella nostra quotidianità per riflettere sul nostro passato e, soprattutto, sui quei valori su cui fondiamo il nostro presente e il futuro comune" - afferma il generale dei carabinieri in pensione Vincenzo Costantini - "Il 17 marzo è il giorno in cui, con la proclamazione del Regno d'Italia a Torino si compì il lungo e travagliato percorso del Risorgimento. Oggi, non celebriamo solo una storia sociale, militare e politica, ricordiamo l'unione di popoli con culture diverse sotto una sola bandiera, uniti dal desiderio di libertà, dignità e autogoverno. Il primo simbolo di questa condizione è l'Inno di Mameli, il canto degli italiani e dell'unità. Quando risuonano le note e le le parole dei genovesi Michele Novaro e Goffredo Mameli, composte nel 1847, sentiamo con i suoi riferimenti storici e letterari l'urgenza di un popolo che vuole svegliarsi. E' un inno di unione, indipendenza, incitamento alla lotta per la libertà. Il canto degli italiani non è solo un inno militare, è un appello alla coesione, alla memoria del passato glorioso e della libertà. Cantarlo oggi significa onorare il coraggio di chi ha sognato un'Italia unita quando sembrava impossibile. E' un promemoria sonoro della nostra forza che risiede nella capacità di unirci nelle difficoltà e di riconoscerci come parte di un unico destino comune, che vediamo espresso con la Costituzione, l'altro simbolo, ovvero il patto per la vita civile degli italiani. Entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, è il culmine del nostro Risorgimento, il completamento ideale dell'Unità. Dopo la dittatura e la guerra, i padri costituenti ci hanno consegnato una carta lungimirante fondata su principi inviolabili: la dignità umana, l'uguaglianza sostanziale, la sovranità popolare, la pace e il completamento ideale dell'unità. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé, ci vuole ancora volontà, è più di un pezzo di carta, è un'idea che, per muoversi, ha bisogno, ogni giorno, di impegno, volontà e responsabilità. La giornata di oggi serve a rinnovare e inserire la volontà comune in quella macchina. Gli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione non sono solo concetti giuridici ma indicazioni concrete per la nostra vita quotidiana: diritto al lavoro, il dovere di solidarietà, l'uguaglianza senza distinzioni di sesso, razza e religione. Il Tricolore è il simbolo della nostra identità visibile, attraverso la bandiera noi ci riconosciamo, è la mia bandiera ovunque sia, ovunque io la incontri. Il Tricolore verde, bianco e rosso, nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio del 1797 ed è molto di più di una composizione di stoffe colorate, è il simbolo della nostra identità nazionale, nato dall'entusiasmo giacobino e risorgimentale dei nostri progenitori. E' ispirato agli ideali di libertà e fratellanza. I colori spesso riletti con una poetica associazione: il verde è la speranza, il bianco è la fede e l'amore, il rosso è il sangue versato per la lotta all'indipendenza. Rappresentano l'animo di un paese la cui forza di volontà, la lucidità politica e la vita dei patrioti che hanno dato il sangue hanno consentito la creazione di uno stato unitario repubblicano, che fortemente ha lottato per essere sovrano. Oggi quella bandiera sancita dall'articolo 12 della nostra Costituzione ci unisce nelle sfide moderne, la ritroviamo nelle scuole, nei palazzi istituzionali, nelle uniformi di chi lavora per la sicurezza in Patria e al di fuori di essa, lontano dalla madrepatria. Auspico che oggi, il 17 marzo, si possa rinnovare e aumentare la fiducia per il nostro paese attraverso le celebrazione dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, in questo modo si continuerà a credere profondamente nei valori della cittadinanza attiva trasmettendo alle nuove generazioni la memoria e l'orgoglio del nostro cammino. Difendiamo la nostra Costituzione, amiamo il nostro Tricolore, cantiamo il nostro inno con la consapevolezza che insieme siamo un'Italia unita, forte e democratica. Viva l'Italia e viva la Repubblica".

Una giornata celebrativa proposta dall'associazione nazionale insigniti dell'ordine al merito della Repubblica italiana sezione di Imperia - Sanremo con il patrocinio del comune di Vallecrosia. "Ringrazio tutti i presenti e i ragazzi delle scuole che sono qui. Oggi celebriamo la Festa della Bandiera, un momento importante per fermarci insieme a riflettere sul valore di uno dei simboli più forti e più riconoscibili della nostra nazione" - dice il sindaco Fabio Perri - "La bandiera non è semplicemente un insieme di colori che sventola al vento, dentro a quei colori vive la storia del nostro paese, vive il cammino di un popolo che nel tempo ha lottato per conquistare la libertà, per difendere la dignità delle persone e per costruire una comunità fondata sulla democrazia, sul rispetto e sulla solidarietà. Ogni volta che la guardiano dobbiamo ricordarci che quella bandiera rappresenta milioni di uomini e di donne che prima di noi hanno creduto in un'idea di futuro migliore. Alcuni di loro hanno costruito, insegnato, servito lo Stato e lavorato per far crescere il nostro Paese. Altri hanno sacrificato molto, talvolta anche la propria vita, affinché oggi potessimo vivere in un paese libero. I tre colori della nostra bandiera racchiudono proprio questi valori: il verde rappresenta la speranza, la nostra terra, la fiducia nel futuro e nelle nuove generazioni; il bianco richiama la pace, la purezza degli ideali e il rispetto tra le persone; il rosso, infine, ricorda il coraggio, il sacrificio di chi ha lottato e ha dato tutto per la libertà e l'unità della nostra nazione. Insieme questi colori raccontano chi siamo come popolo e quali valori ci uniscono. Per questo la bandiera merita rispetto. Racconta la nostra identità, la nostra storia e il senso profondo di appartenenza a una comunità. Oggi voglio rivolgermi ai ragazzi, in modo particolare: la bandiera non rappresenta solo il nostro passato ma soprattutto il vostro futuro. In quei colori c'è la responsabilità di diventare cittadini consapevoli, capaci di rispettare gli altri, di prendersi cura della propria comunità e di contribuire, ciascuno nel proprio modo, a rendere il nostro paese sempre più giusto e sempre più unito. Ogni generazione riceve questa bandiera come un testimone da custodire e da portare avanti. Oggi, simbolicamente l'affidiamo anche a voi perché possiate crescere con il senso di appartenenza, con il rispetto delle istituzioni e con l'orgoglio di far parte di una comunità ancora più grande. La bandiera non vive solo quando sventola su un palazzo o in una piazza. La bandiera vive ogni giorno nei gesti, nel rispetto, nell'impegno e nei valori di chi la rappresenta e finché ci saranno cittadini pronti a difendere la libertà, la solidarietà e il rispetto degli altri, quei tre colori continueranno a sventolare non solo sui nostri edifici ma nel cuore di tutta la nostra nazione. Viva la bandiera, viva Vallecrosia, viva l'Italia".