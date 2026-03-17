L'Istituto Comprensivo Bordighera celebra la Festa della Bandiera

Bordighera celebra la Festa della Bandiera. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Bordighera, questa mattina, hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa organizzata in collaborazione con il Lions Club Bordighera Otto Luoghi e la supervisione della professoressa Giannina Borelli.

"Un momento significativo di riflessione e condivisione sui valori fondanti della nostra Repubblica" - fa sapere l’Istituto Comprensivo Bordighera - "Alla celebrazione sono intervenuti il luogotenente Luca Rivetto, il capitano dei carabinieri forestali Alberto Sartori e, in rappresentanza del Comune, il dottor Marco Gunter, testimoniando l’importanza istituzionale dell’evento e la vicinanza delle autorità al mondo della scuola".

"La mattinata si è aperta sulle note di un canto intenso e significativo 'Il mondo che ci dice dai facciamo pace, quando non sei felice non alzare la voce'. Un messaggio semplice ma potente, portato con forza e chiarezza dai bambini, che hanno lavorato sul libro 'La Costituzione spiegata ai bambini' di Anna Sarfatti" - dice l'IC Bordighera - "Affrontare il tema della Costituzione non è semplice ma le quattro classi quinte, pur lavorando anche a distanza, hanno condiviso un obiettivo comune: comprendere il significato profondo delle parole contenute in questo fondamentale documento. Gli articoli della Costituzione sono stati rielaborati in filastrocche e suggestive immagini poetiche rappresentate dai bambini, diventando un modo semplice ed efficace per avvicinarsi ai principi fondamentali, ai doveri inderogabili e ai diritti inviolabili, come la libertà, l’uguaglianza, la pace, la giustizia, la dignità e il lavoro".

"Un percorso educativo che ha permesso agli alunni di sentirsi veri cittadini, consapevoli dell’importanza del rispetto reciproco e della convivenza civile. Musica e parole hanno accompagnato tutta la celebrazione: il maestro Franco Cocco ha eseguito l’inno indiano e ha concluso l’evento con il silenzio. Immancabile, naturalmente, l’esecuzione dell’inno nazionale italiano" - racconta la scuola - "All’evento hanno assistito i bambini e i docenti della scuola primaria del plesso di via Pelloux, che ha ospitato la manifestazione, contribuendo a creare un clima di partecipazione e condivisione".

Il dirigente scolastico Tiziana Montemarani, nel suo intervento, ha voluto sottolineare il valore educativo dell’iniziativa, ricordando come “la scuola è il luogo in cui si impara a diventare cittadini", ribadendo l’importanza di "coltivare nei ragazzi il rispetto, la responsabilità e il senso di comunità". Un messaggio che ben riassume lo spirito della giornata.

"Una celebrazione sentita e partecipata, che ha saputo unire istituzioni, scuola e territorio nel segno dei valori della Costituzione" - mette in risalto l’Istituto Comprensivo Bordighera - "In un momento storico che richiede coesione e responsabilità condivisa, lo spirito di collaborazione si conferma fondamentale e la scuola ne diventa naturale promotrice e veicolo".