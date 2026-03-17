Chiusura della Provinciale 63 tra Bajardo e Apricale per lavori al km 7.5: disagi per traffico e trasporti merci

Sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento del muro contenitivo lungo la strada provinciale 63, nel tratto compreso tra Bajardo e Apricale, precisamente al km 7.5. L’intervento ha reso necessaria la chiusura totale al traffico della porzione di strada interessata, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità locale. La segnalazione ci arriva da Simona Orrao.

Particolare attenzione è richiesta a chi percorre la tratta in discesa da Bajardo verso Apricale: giunti in prossimità del cantiere, “può risultare difficoltoso effettuare manovre di inversione”, a causa delle limitate condizioni di spazio e sicurezza. L’invito è rivolto soprattutto ai trasportatori di merci, che abitualmente transitano da Sanremo passando per Bajardo per poi proseguire verso Apricale e Isolabona. Prima di mettersi in viaggio, è fortemente consigliato “informarsi preventivamente sulla situazione della viabilità e valutare percorsi alternativi”, al fine di evitare disagi, ritardi o situazioni critiche lungo il tragitto.

Viene raccomandata prudenza e collaborazione da parte degli utenti della strada, in attesa del completamento dei lavori e del ripristino della normale circolazione.