Taggia, gara di motocross su strada privata: la protesta di una lettorice per il passaggio dei piloti sul terreno di famiglia

"Gentile Direttore,

vorrei segnalare quanto accaduto oggi in occasione della gara di motocross organizzata dal Comune di Taggia. I motociclisti, durante il percorso, sono transitati lungo la strada nuova che porta alla discarica e, scendendo dal bosco, sono entrati in una strada che attraversa un terreno di proprietà della mia famiglia, sul quale Rivieraqua dispone soltanto di una concessione di passaggio.

Mi chiedo quindi a chi sia stato chiesto il permesso per far transitare i partecipanti della gara su un’area privata. Il passaggio delle moto ha inoltre infangato completamente la strada, rendendola scivolosa e pericolosa, con un evidente rischio di incidenti. Quando si tratta di lavori di manutenzione, come l’asfaltatura, ci viene sempre ricordato che la strada è privata e che dobbiamo occuparcene noi. Tuttavia, quando fa comodo, ci passano tutti. Vorrei capire chi provvederà ora alla pulizia e chi si farà carico degli eventuali danni causati dal transito dei motociclisti.

Cordiali saluti, Erika".