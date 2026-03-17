 / Al Direttore

Al Direttore | 17 marzo 2026, 07:50

Strada ripulita dopo la gara: residenti di strada Collette Beulle soddisfatti ma chiedono più comunicazione preventiva

Un cittadino ringrazia l’organizzatore per l’intervento, ma sollecita il Comune a coinvolgere i proprietari in futuro

Strada ripulita dopo la gara: residenti di strada Collette Beulle soddisfatti ma chiedono più comunicazione preventiva

In Strada Collette Beulle, arriva un segnale positivo dopo lo svolgimento di una gara che aveva suscitato alcune preoccupazioni tra i residenti. Un cittadino ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per quanto fatto a seguito dell’evento, sottolineando come gli impegni presi siano stati rispettati. “La mia vicina mi ha avvisato che hanno mantenuto la parola data e hanno pulito la strada, e ripristinato la strada privata”. Un intervento che ha riportato la situazione alla normalità, rispondendo alle richieste dei proprietari della zona.

Il ringraziamento è rivolto in particolare all'organizzatore della gara, per aver garantito il ripristino dell’area interessata. Allo stesso tempo, non manca una riflessione per il futuro: i residenti auspicano infatti un maggiore coinvolgimento preventivo da parte dell’amministrazione comunale. “Per gli eventi futuri mi auguro che il comune di Taggia si prenda l'impegno di avvisare i proprietari e di farsi dare i permessi da tutti”, si legge ancora nel messaggio.

Un invito chiaro, dunque, a migliorare la comunicazione e la gestione organizzativa degli eventi, affinché si possa coniugare la valorizzazione del territorio con il rispetto dei cittadini che lo vivono quotidianamente.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium