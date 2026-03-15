Sanremo, ancora rifiuti abbandonati all’ecoisola del Polo Nord: la segnalazione con foto di un lettore

"Spett.le Direttore,

anche questa settimana l’ecoisola del Polo Nord, a Sanremo, si presenta come troppo spesso accade: sacchi lasciati a terra, materiali abbandonati fuori dai contenitori, un disordine che si ripete con regolarità scoraggiante. La foto che allego è stata scattata nella notte di sabato, ma potrebbe essere stata scattata in qualunque altro giorno, perché la scena è ormai diventata abituale. Un punto di raccolta nato per facilitare il conferimento dei rifiuti che, invece, finisce per trasformarsi in un luogo di abbandono.

Invio questa segnalazione anche all'Ufficio URP del Comune nella speranza che la situazione possa essere affrontata con maggiore attenzione.

Cordiali saluti, P.L.".