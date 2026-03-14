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Al Direttore | 14 marzo 2026, 10:28

Sanremo, "spazzatura abbandonata a terra dall'ecoisola al Polo Nord": la segnalazione (Foto)

"In mancanza di telecamere da parte del Comune e Amaie saranno alla fine i cittadini a dotarsi di strumenti per capire chi continua a lasciarla"

Sanremo, &quot;spazzatura abbandonata a terra dall'ecoisola al Polo Nord&quot;: la segnalazione (Foto)

"Sacchi differenziati per plastica, umido, sacchi interi di pane vecchio da hamburger e cartoni lasciati a terra". Lo segnala un cittadino di Sanremo, P. L., arrabbiato per il continuo e persistente abbandono dei rifiuti a terra invece che negli appositi contenitori.

"In mancanza di telecamere da parte del Comune e Amaie saranno alla fine i cittadini a dotarsi di strumenti per capire chi continua a lasciare la spazzatura a terra dell'ecoisola al Polo Nord nonostante i cassonetti siano vuoti e funzionanti" - sottolinea.

"Forse non sanno che il conferimento è anche libero, cioè senza tessera e allora bisognerà che qualcuno glielo spieghi" - afferma P. L.

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