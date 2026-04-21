Autobus della RT, un utente segnala mancati stop alle fermate: “Capisco i disagi, ma alcuni autisti non si fermano nemmeno quando li si richiama”

Un utente della Riviera Trasporti segnala alcuni episodi che, a suo dire, starebbero creando disagi ai viaggiatori, soprattutto nelle prime ore del mattino e nelle corse notturne. Paolo Ferraro, che firma la segnalazione, premette un ringraziamento agli autisti “per il servizio svolto e per i turni spesso difficili”, riconoscendo che ritardi e disservizi non dipendono direttamente da loro. Tuttavia, sottolinea come il clima di tensione possa talvolta tradursi in comportamenti poco attenti verso l’utenza.

Ferraro racconta in particolare quanto accaduto martedì 21 aprile a Taggia, alla fermata di via Mameli, intorno alle 5.32. Secondo la sua ricostruzione, l’autista avrebbe visto alcune persone correre verso la fermata a pochi metri di distanza, ma avrebbe comunque proseguito senza attendere “quei pochi secondi necessari” per consentire la salita. Un episodio che, riferisce l’utente, sarebbe stato notato anche da altri presenti e che avrebbe causato ritardi a chi si stava recando al lavoro.

“Capisco le difficoltà del servizio e il nervosismo che può accumularsi – scrive Ferraro – ma non fermarsi quando gli utenti fanno chiaramente segno non dà una buona immagine, soprattutto davanti a chi dipende dal bus per arrivare puntuale”.

La segnalazione si inserisce nel quadro delle lamentele che, negli ultimi mesi, diversi utenti hanno rivolto all’azienda sui temi della puntualità e dell’affollamento, pur riconoscendo l’impegno del personale in un contesto operativo complesso.