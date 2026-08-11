Sanremo, la lettera di un turista: "Tra cantieri, degrado e rumori in via Semeria, mi aspettavo più attenzione"

È una riflessione affidata a una lettera quella di un turista arrivato a Sanremo per trascorrere qualche giorno di vacanza e che, proprio durante il periodo che precede Ferragosto, ha deciso di raccontare alcune situazioni incontrate nei pressi della propria abitazione. Un punto di vista esterno, che non vuole essere una polemica ma piuttosto una considerazione sul rapporto tra accoglienza turistica, decoro urbano e qualità della vita.

Tra gli aspetti che hanno maggiormente colpito il turista c'è innanzitutto la presenza di un cantiere nelle vicinanze della propria abitazione. "Mi trovo sotto casa un cantiere che scava e spacca pietre dalle 7.45 della mattina, proprio nella settimana di Ferragosto", racconta nella sua segnalazione. Una situazione che, naturalmente, può essere legata a lavori necessari e programmati, ma che per chi arriva in Riviera per qualche giorno di riposo può rappresentare un elemento di disturbo, soprattutto in un periodo caratterizzato dalla massima presenza di visitatori.

Un secondo tema riguarda invece il decoro di una zona verde, dove il turista segnala la presenza di rifiuti e di alcuni mezzi parcheggiati in maniera poco ordinata. Anche in questo caso la descrizione viene affidata alle impressioni personali del visitatore, che parla di una sorta di "discarica" accompagnata da sosta irregolare e condizioni di degrado. L'auspicio espresso è che aree che potrebbero rappresentare spazi piacevoli per residenti e turisti possano essere mantenute maggiormente curate, soprattutto durante la stagione estiva, quando l'attenzione sul territorio è particolarmente alta.

La lettera si sofferma poi sulla viabilità di via Semeria, con particolare riferimento al comportamento di alcuni automobilisti e motociclisti. Il turista racconta di aver assistito al passaggio di mezzi caratterizzati da scarichi particolarmente rumorosi e a manovre che, a suo giudizio, avverrebbero a velocità elevate rispetto al limite dei 30 km/h. "Auto e moto con scarichi assordanti sfrecciano e sorpassano a velocità tripla del limite", scrive, sottolineando anche le condizioni non ottimali di buona parte della strada. Una percezione che riporta dunque al tema della sicurezza stradale e del rispetto delle regole, particolarmente sentito nei mesi di maggiore afflusso.