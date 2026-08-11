Sanremo, posteggio “creativo” in corso Garibaldi: auto sul marciapiede, arrivano i vigili e il carro attrezzi (Foto)

Un posteggio decisamente “creativo” quello di questa mattina in corso Garibaldi a Sanremo, dove un'automobile è stata lasciata praticamente per intero sul marciapiede. La vettura, secondo quanto osservato sul posto, occupava gran parte dello spazio destinato ai pedoni, rendendo di fatto difficoltoso il normale passaggio. Una scelta probabilmente dettata dalla volontà di fermarsi rapidamente per andare a fare la spesa, ma che non è passata inosservata. La situazione ha infatti attirato l'attenzione della Polizia Locale, intervenuta per verificare le modalità di sosta. In breve tempo è arrivato anche il carro attrezzi, pronto a procedere con la rimozione del veicolo.

La scena ha suscitato qualche commento tra i passanti, soprattutto per la posizione assunta dall'auto. Il veicolo risultava infatti parcheggiato in maniera tale da lasciare ai pedoni uno spazio molto ridotto sul marciapiede, trasformando di fatto una parte dell'area pedonale in una sorta di parcheggio improvvisato. Un comportamento che, oltre alla questione delle regole della sosta, può creare disagi e problemi per chi deve transitare a piedi, in particolare per persone anziane, genitori con passeggini o cittadini con difficoltà di movimento. Gli agenti hanno quindi effettuato gli accertamenti del caso e disposto l'intervento del mezzo per la rimozione.

Il caso riporta ancora una volta l'attenzione sul tema della sosta selvaggia nel centro di Sanremo, dove trovare uno spazio per lasciare l'auto può diventare complicato, ma non dovrebbe trasformarsi in una licenza per occupare marciapiedi e spazi destinati ai pedoni.