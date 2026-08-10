Via Porte Candelieri, la segnalazione di un lettore: "Miasmi e asfalto deteriorato, serve un intervento" (Foto)

Una segnalazione che arriva da via Porte Candelieri, nel tratto della strada che conduce verso via San Francesco, dove un lettore, D.P., chiede attenzione sulle condizioni della zona. Il cittadino racconta di aver già contattato l'Urp del Comune di Sanremo, seguendo le indicazioni ricevute, senza però riscontrare – a suo dire – particolari sviluppi rispetto alle problematiche segnalate. Da qui la decisione di rivolgersi alla nostra redazione, nella speranza che la situazione possa essere presa in considerazione dagli uffici competenti.

Al centro della segnalazione ci sono innanzitutto i cattivi odori di natura fognaria, che il lettore riferisce di avvertire con particolare intensità in corrispondenza di alcuni tombini e delle grate presenti lungo la strada. Una situazione che, secondo quanto riportato, renderebbe poco piacevole il passaggio dei residenti e di chi utilizza quotidianamente la via ma anche la preoccupazione di un eventuale scarico nel vicino torrente. La richiesta è quindi quella di verificare l'origine dei miasmi e, qualora necessario, valutare un intervento sulla rete o sui manufatti interessati.

Un secondo aspetto riguarda invece le condizioni del fondo stradale. D.P. descrive la pavimentazione come particolarmente deteriorata e sottolinea soprattutto le possibili difficoltà per le persone anziane che percorrono la via a piedi. "La strada necessita di attenzione", è in sostanza l'appello rivolto dal lettore, che auspica una verifica delle condizioni dell'asfalto e degli eventuali interventi necessari per rendere il percorso più sicuro e agevole.

La segnalazione si inserisce nel più generale tema della manutenzione ordinaria delle strade cittadine, un aspetto che riguarda numerose zone del territorio sanremese e che spesso viene evidenziato dai residenti. In questo caso, secondo il lettore, potrebbe essere sufficiente un intervento di manutenzione del manto stradale per migliorare sensibilmente la situazione. L'auspicio è quindi che la segnalazione possa arrivare agli uffici comunali competenti e che venga effettuato un sopralluogo per valutare le condizioni effettive della strada.

D.P. conclude la propria lettera auspicando che la pubblicazione della segnalazione possa contribuire a richiamare l'attenzione sulla situazione di via Porte Candelieri. Un appello rivolto soprattutto alla manutenzione e alla cura del territorio, senza entrare nel merito delle responsabilità, ma chiedendo semplicemente che le criticità evidenziate possano essere verificate. Resta ora da capire se, dopo la segnalazione pubblica, sarà possibile programmare un intervento o almeno un sopralluogo nella zona.