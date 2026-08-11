Ospedaletti, viale dei Pepi, la denuncia di una residente: "Auto in mezzo alla strada e sui marciapiedi, sicurezza a rischio"

La sosta selvaggia in viale dei Pepi ad Ospedaletti torna al centro dell'attenzione attraverso la segnalazione di una residente, M.A., che chiede un intervento per ripristinare condizioni minime di sicurezza lungo la strada. Una situazione che, secondo quanto riferito, si sarebbe accentuata in questo periodo caratterizzato dalla forte presenza di turisti e dall'aumento del traffico. Il problema riguarda in particolare i veicoli lasciati in posizioni che ostacolano la normale circolazione, creando difficoltà sia a chi si sposta in auto sia ai pedoni. La presenza di mezzi parcheggiati in modo irregolare ridurrebbe infatti gli spazi disponibili e renderebbe più complicato attraversare la zona in sicurezza.

"Pur comprendendo il periodo di grande affluenza turistica, mi chiedo come sia possibile che la Polizia Locale non intervenga per ripristinare un minimo di sicurezza per pedoni e auto in transito in via dei Pepi", scrive M.A. nella lettera inviata alla nostra redazione. La residente punta l'attenzione soprattutto sulla necessità di garantire il rispetto delle regole della sosta, proprio per evitare che la presenza di numerose auto finisca per trasformarsi in un problema per la viabilità. Il nodo principale è rappresentato dai veicoli lasciati anche sul marciapiede o direttamente sulla carreggiata, con conseguenze evidenti per chi deve percorrere la strada.

La segnalazione evidenzia infatti una situazione che, secondo la residente, rende particolarmente difficoltoso e rischioso il passaggio. "Le auto e non solo, parcheggiate in mezzo alla carreggiata o sul marciapiede rendono davvero pericoloso percorrere la via", sottolinea M.A. Un problema che riguarda soprattutto i pedoni, costretti in alcuni casi a fare i conti con spazi ridotti o a prestare particolare attenzione alla presenza dei veicoli. Ma anche per le automobili in transito la circolazione può diventare complicata, soprattutto quando la carreggiata viene parzialmente occupata dalla sosta.

La richiesta, quindi, è quella di un maggiore controllo da parte della Polizia Locale, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione e il rispetto degli spazi destinati ai pedoni. La residente precisa di comprendere le difficoltà legate al periodo estivo e alla grande affluenza, ma ritiene che questo non possa tradursi in una situazione di pericolo per chi vive o attraversa la zona. Una segnalazione che si inserisce nel più ampio tema della gestione della viabilità nelle settimane di maggiore presenza turistica, quando l'aumento dei veicoli rende ancora più importante il rispetto delle regole della sosta.