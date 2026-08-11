Sanremo, 22enne cade con lo scooter a Coldirodi: "Le buche mi hanno fatto perdere il controllo", denuncia in arrivo

Un 22enne è caduto con lo scooter in strada Monte Ortigara, nella zona di Coldirodi a Sanremo, a seguito di un incidente avvenuto mentre percorreva la strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno richiesto anche l’intervento di un’ambulanza per prestare assistenza al giovane. La dinamica della caduta è stata ricostruita sulla base di quanto riferito dallo stesso 22enne agli operatori intervenuti. Secondo la sua versione, infatti, a provocare la perdita di controllo del mezzo sarebbero state le buche presenti lungo la carreggiata.

“Sono caduto con lo scooter a causa delle buche presenti sulla strada”, avrebbe riferito il giovane, indicando nelle condizioni del manto stradale la causa della caduta. L’episodio riporta così l’attenzione sulla situazione di strada Monte Ortigara, nella zona collinare di Coldirodi, e sulle condizioni della pavimentazione stradale. Il 22enne, oltre a segnalare quanto accaduto, ha anche manifestato l’intenzione di presentare una denuncia proprio in relazione allo stato della strada. L’eventuale denuncia sarà ora valutata dal giovane, che intende chiedere che venga accertata la situazione presente nel tratto interessato dalla caduta.

Sul posto, come detto, è intervenuta la Polizia, che ha gestito gli accertamenti relativi all’accaduto e richiesto l’arrivo dei soccorsi sanitari. Saranno gli eventuali ulteriori accertamenti a chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e le condizioni del tratto stradale. Al momento, dunque, la ricostruzione della caduta resta affidata anche alle dichiarazioni del giovane, che ha indicato nelle buche presenti sulla carreggiata l’elemento che avrebbe determinato la perdita di controllo dello scooter. L’episodio riaccende, nel frattempo, il tema della manutenzione delle strade nella zona di Coldirodi.