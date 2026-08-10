Sanremo, perdita fognaria da 20 giorni in via Lamarmora: "Solo cartelli, nessun intervento e odore molto nauseante"

Una perdita della fognatura presente da almeno 20 giorni sta creando disagi in via Lamarmora, nella bretella che conduce verso via Duca degli Abruzzi. A segnalarlo è Gianfranco M., che ha scritto per portare all'attenzione una situazione che, secondo quanto riferito, non sarebbe ancora stata risolta. Il tratto di strada, soprattutto durante la stagione estiva, è frequentato anche da numerose persone che si spostano a piedi verso il quartiere di San Martino. La presenza dell'acqua rende però difficoltoso il passaggio e costringe i pedoni a cercare percorsi alternativi per evitare di mettere i piedi nel bagnato.

"Siamo in estate e in quel tratto di strada passano anche molte persone a piedi – scrive Gianfranco –, e visto la stagione nessuno porta scarponi o scarpe chiuse". Una situazione che, secondo la segnalazione, obbligherebbe quindi chi percorre la bretella a spostarsi sull'altra parte della strada per poter proseguire verso San Martino. Il timore espresso dal lettore riguarda anche le possibili conseguenze igieniche del contatto con l'acqua presente sulla carreggiata. A questo si aggiungerebbe un problema legato agli odori, particolarmente fastidioso per chi transita nella zona.

"Devono attraversare la strada per poter recarsi verso il quartiere di San Martino, mettendo i piedi nel bagnato, col rischio di prendersi qualche infezione – prosegue Gianfranco –, preciso che anche l'odore è nauseante". La segnalazione sottolinea inoltre come, al momento, l'unico provvedimento adottato sia stato il posizionamento di alcuni cartelli di pericolo. Una misura che segnala la presenza del problema, ma che secondo il lettore non sarebbe sufficiente a risolvere una situazione che si protrae ormai da diverse settimane.

Da qui la domanda rivolta al Comune e agli enti competenti: "Mi chiedo se i vari condomini non si attivano, non può intervenire d'urgenza il Comune e rivalersi poi con eventuali penali sui condomini?". Il quesito nasce dalla volontà di individuare una soluzione rapida a una situazione che, secondo la testimonianza, continua a interessare quotidianamente il passaggio pedonale. La richiesta è quindi quella di un intervento, anche alla luce della durata della perdita e del periodo estivo, quando il transito delle persone nella zona aumenta.

Gianfranco M. ha corredato la propria segnalazione con alcune fotografie del tratto interessato, chiedendo che la situazione venga presa in considerazione. La speranza del lettore è che si possa arrivare in tempi brevi alla riparazione della perdita e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e fruibilità della strada. La segnalazione resta ora affidata agli uffici e agli enti competenti, ai quali spetterà verificare l'origine della perdita e individuare il soggetto responsabile dell'intervento.