Ospedaletti, dopo la segnalazione arrivano i vigili in viale dei Pepi: multe e controlli sulla sosta selvaggia

Dopo la segnalazione pubblicata nei giorni scorsi, è arrivato l'intervento della Polizia Locale in viale dei Pepi a Ospedaletti. La situazione della sosta selvaggia, denunciata da una residente, è stata infatti oggetto di un controllo nel pomeriggio di ieri. Gli agenti hanno verificato le condizioni della strada e sono intervenuti nei confronti delle auto lasciate in maniera irregolare, in particolare di quelle che con la sosta finivano per invadere la carreggiata. Un intervento richiesto proprio per ripristinare condizioni minime di sicurezza sia per la circolazione dei veicoli sia per i pedoni, in una zona particolarmente frequentata in questo periodo estivo.

Secondo quanto riferito dal lettore, gli agenti sono intervenuti con fermezza ma anche con disponibilità, sanzionando i veicoli che si trovavano in posizione vietata. In alcuni casi, prima di procedere con la multa, gli automobilisti sono stati invitati a spostare le proprie auto per evitare la sanzione. Un comportamento che il residente ha voluto sottolineare positivamente, anche alla luce della situazione segnalata nei giorni scorsi. "Con ferma gentilezza hanno multato le auto che invadono con la sosta la carreggiata, invitando alcuni a spostarle per evitare la multa", scrive nella nuova mail inviata alla redazione.

L'intervento ha quindi riportato, almeno per il momento, la situazione a una condizione più corretta e sicura, ristabilendo gli spazi necessari alla normale circolazione. La segnalazione originaria aveva evidenziato proprio le difficoltà provocate dalle auto lasciate sulla carreggiata o sul marciapiede, con conseguenze soprattutto per i pedoni e per chi deve attraversare la zona in automobile. Una problematica che tende ad accentuarsi durante le settimane di maggiore affluenza turistica, quando il numero dei veicoli presenti sul territorio aumenta sensibilmente e la ricerca di parcheggio può trasformarsi in una fonte di disagi per residenti e automobilisti.

Il residente, tuttavia, sottolinea anche un aspetto che resta legato alla difficoltà di mantenere nel tempo il risultato dei controlli. A poche ore dall'intervento, infatti, la situazione sarebbe tornata sostanzialmente quella precedente, con nuove auto lasciate negli spazi non consentiti. Un elemento che conferma quanto sia complesso garantire il rispetto delle regole della sosta soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. Nonostante questo, il lettore ha scelto di mettere in evidenza soprattutto l'intervento effettuato dalla Polizia Locale, ringraziando gli agenti per essere intervenuti dopo la segnalazione.

"Quindi, nonostante dopo appena un paio di ore la situazione sia tornata come prima, un sentito ringraziamento alla Polizia Locale", conclude il residente. Un ringraziamento che arriva dopo la richiesta di maggiore attenzione e controllo avanzata nei giorni scorsi e che testimonia l'apprezzamento per l'intervento degli agenti. Resta ora da capire se i controlli potranno contribuire a mantenere più ordinata la sosta in viale dei Pepi anche nelle prossime settimane, quando la presenza di turisti e il traffico continueranno a mettere alla prova la viabilità di Ospedaletti.