Sanremo: schiamazzi serali al Borgo, la segnalazione di un residente "Da settimane la situazione non cambia"

Nuova segnalazione per raccontare i disagi vissuti nelle ore serali, legati in particolare a schiamazzi e rumori provenienti dai giardini di zona Borgo a Sanremo. Secondo il residente si protraggono fino a circa le 21.30. Una problematica che diventa particolarmente pesante in queste giornate caratterizzate da temperature elevate, quando tenere le finestre aperte rappresenta una necessità per molti residenti.

G.M. sottolinea di aver già effettuato diverse segnalazioni all'Urp, alle quali si è aggiunta anche quella trasmessa dalla nostra redazione. "Nonostante le innumerevoli segnalazioni all'Urp, in aggiunta alla segnalazione della vostra redazione, non è cambiato nulla", scrive il residente, spiegando di non aver riscontrato, almeno secondo la propria esperienza, una modifica della situazione. Il riferimento è soprattutto alla fascia serale, quando il rumore renderebbe più difficile per chi abita nella zona godere della necessaria tranquillità all'interno della propria abitazione.

Tra gli aspetti evidenziati c'è anche la richiesta di una maggiore attenzione nelle ore serali, con controlli che possano contribuire a verificare direttamente quanto segnalato dai residenti. "Nessun controllo serale e schiamazzi fino quasi alle 21.30", racconta G.M., spiegando che la situazione lo costringe in alcuni momenti a tenere le finestre chiuse nonostante il caldo. Un disagio che, proprio per il periodo dell'anno, viene percepito come particolarmente significativo e che il residente auspica possa essere preso in considerazione.

La segnalazione contiene anche un elemento personale: il lettore racconta di sentirsi particolarmente solo nel dover affrontare questa situazione, che descrive come inedita rispetto alla propria esperienza. "Mi sento davvero solo, in questa situazione che non si è mai verificata in 25 anni", scrive. Parole che restituiscono soprattutto la volontà di richiamare l'attenzione su un problema di convivenza e sulla necessità, secondo il residente, di trovare una soluzione che consenta a tutti di vivere gli spazi della zona con maggiore serenità.