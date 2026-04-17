Sanremo, "Villa Ormond merita più attenzione”: la segnalazione di una lettrice dopo il confronto fotografico

La lettrice ci scrive inviando una ricca documentazione fotografica che mostra lo stato attuale di alcuni scorci dei giardini di Villa Ormond, mettendoli a confronto con immagini del passato. Un materiale che racconta, più delle parole, la trasformazione di uno dei luoghi simbolo del verde pubblico sanremese e che solleva interrogativi sulla cura e sulla valorizzazione di un patrimonio botanico unico.



"Buongiorno,

A Latte, ci sono i bellissimi giardini Hanbury; ad Alassio ci sono i bellissimi giardini di Villa della Pergola; qui a Sanremo abbiamo i giardini di Villa Ormond, che purtroppo non sono più come erano nel passato, ed è un vero peccato perché potrebbero essere veramente dei giardini stupendi con un po' più di cura che abbiamo nel giardino delle piante e degli alberi stupendi. Anche sarebbe opportuno mettere un recinto per la vasca dove ci sono le tartarughe che poi vanno a spasso...



Patricia".