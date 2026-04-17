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Al Direttore | 17 aprile 2026, 14:30

Sanremo, "Villa Ormond merita più attenzione”: la segnalazione di una lettrice dopo il confronto fotografico

Dalla gallery inviata alla redazione emerge il degrado di alcune aree del parco: “Un giardino straordinario, ma servono più cura e protezioni per tutelare piante e animali”.

La lettrice ci scrive inviando una ricca documentazione fotografica che mostra lo stato attuale di alcuni scorci dei giardini di Villa Ormond, mettendoli a confronto con immagini del passato. Un materiale che racconta, più delle parole, la trasformazione di uno dei luoghi simbolo del verde pubblico sanremese e che solleva interrogativi sulla cura e sulla valorizzazione di un patrimonio botanico unico.

"Buongiorno,

 A Latte, ci sono i bellissimi giardini Hanbury; ad Alassio ci sono i bellissimi giardini di Villa della Pergola; qui a Sanremo abbiamo i giardini di Villa Ormond, che purtroppo non sono più come erano nel passato, ed è un vero peccato perché potrebbero essere veramente dei giardini stupendi con un po' più di cura che abbiamo nel giardino delle piante e degli alberi stupendi. Anche sarebbe opportuno mettere un recinto per la vasca dove ci sono le tartarughe che poi vanno a spasso...

Patricia".

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