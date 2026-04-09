Addio a Piero Tosi, vigile del fuoco e guida per generazioni: “I tuoi ragazzi non ti dimenticheranno mai”

Un nostro lettore, L.B. Ex VVA – V.D. al Comando di Imperia, ci ha scritto dopo aver appreso con grande dolore della scomparsa di Piero Tosi:

"Per tutti noi semplicemente 'Piero': un uomo autentico, un professionista esemplare e, prima ancora che un grande vigile del fuoco, una figura paterna per tanti di noi cresciuti tra il vecchio distaccamento di via Marsaglia a Sanremo e l’attuale caserma. Per chi ha condiviso con lui anni di servizio, sacrifici e momenti di vita, è impossibile dimenticare il rispetto che portava ai suoi “ragazzi”, come amava chiamarci. Era sempre presente, sempre disponibile, pronto ad ascoltare e ad aiutare su qualsiasi questione: dai problemi logistici alle difficoltà personali, fino alle questioni sindacali che affrontava con serietà, coraggio e grande senso del dovere. Piero è stato un vero leader, sia nel ruolo di caposquadra operativo sia come capo distaccamento. Ha saputo gestire con equilibrio e umanità situazioni complesse, senza mai perdere il contatto con le persone e con i valori che hanno sempre contraddistinto il suo servizio. Ci lascia un esempio raro di dedizione, competenza e umanità. Un uomo che ha saputo farsi voler bene e rispettare, lasciando un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Grazie di tutto, Piero. I tuoi ragazzi non ti dimenticheranno mai".