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Cronaca | 24 maggio 2026, 07:08

Sanremo, lite nella notte in via Galileo Galilei: strada bloccata e intervento di Polizia, Carabinieri e Finanza

Momenti di forte tensione nel cuore della notte: ancora da chiarire le cause della lite e il numero delle persone coinvolte

Notte movimentata a Sanremo, dove una lite è scoppiata in via Galileo Galilei (all'incrocio con via Ramelli) richiamando l’intervento di diverse pattuglie delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni raccolte, tutto sarebbe iniziato con urla e momenti di forte tensione tra più persone, con la situazione che sarebbe poi degenerata fino a richiedere l’arrivo sul posto di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Durante l’intervento delle forze dell’ordine la strada è stata temporaneamente bloccata per consentire le verifiche e riportare la situazione sotto controllo, anche se non sono mancati nuovi momenti di tensione tra le parti coinvolte. Al momento non sono ancora chiari i motivi all’origine della rissa né il numero preciso delle persone coinvolte.

(Foto Erika Bonazinga)

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Carlo Alessi

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