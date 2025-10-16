Sanremo: il Comune risponde alle segnalazioni sul gazebo abbandonato al parco Villa del Sole, Moscato "Pronti i fondi" (Foto)

Dopo la segnalazione di alcuni fruitori del parco Villa del Sole a Sanremo, preoccupati per le condizioni del gazebo abbandonato all’interno dell’area verde, arriva la risposta ufficiale da parte del Comune. I cittadini avevano evidenziato i rischi legati alla struttura, ormai da anni transennata ma comunque accessibile ai bambini: “Oltre al legno marcio e ai chiodi sporgenti – avevano denunciato – sono le stesse transenne a rappresentare un pericolo, perché tenute insieme solo da qualche filo di ferro”. A preoccupare maggiormente, più che il degrado estetico, è dunque il potenziale rischio per la sicurezza dei più piccoli.

Sulla questione è intervenuta l’assessore Ester Moscato, che ha annunciato l’arrivo di fondi dedicati alla manutenzione straordinaria del gazebo: “Sono già stati messi a disposizione i fondi per la manutenzione straordinaria del gazebo presente presso il parco della Villa del Sole – spiega l’assessore – grazie ai quali il Servizio Verde - Centri storici e Floricoltura provvederà ad appaltare i lavori necessari per la messa in sicurezza e il recupero della struttura esistente”.

L’assessore Moscato ha inoltre sottolineato come il degrado di alcune aree pubbliche sia spesso aggravato da ripetuti episodi di vandalismo: “Spiace constatare – aggiunge – che gli atti vandalici continuino a minare e rendere vano il costante lavoro di manutenzione e recupero svolto dai Servizi. È il caso, ad esempio, della fontana di Villa del Sole, oggetto di ben tre atti vandalici in un solo mese, per i quali il Comune ha già presentato le doverose denunce alle autorità competenti”.

Il Comune di Sanremo ribadisce così la propria attenzione verso la sicurezza e la cura del patrimonio pubblico, pur evidenziando come comportamenti incivili comportino “un notevole disagio ed un esborso di finanze pubbliche che potrebbero essere destinati ad altri interventi migliorativi, anziché al ripristino dei danni causati”. I lavori di recupero del gazebo, una volta affidati, consentiranno dunque di restituire al parco una struttura sicura e decorosa, ponendo fine a una situazione di degrado che da tempo preoccupava cittadini e famiglie.