Sanremo: riaperto questa mattina il parco giochi di ‘Villa del Sole’ a San Martino, terminati tutti gli interventi (Foto)

Da questa mattina i bambini possono tornare a giocare al parco giochi di “Villa del Sole”. Sono infatti terminati i lavori di rifacimento della pavimentazione anti-trauma ammalorata e sono state ultimate la pulizia, la tinteggiatura e la manutenzione dei giochi già presenti.

“Il rifacimento della pavimentazione anti-trauma – spiega l’assessore Ester Moscato - rientra nelle migliorie proposte a canone zero per l’amministrazione da parte della ditta aggiudicataria dell’appalto di manutenzione del verde pubblico, la Floranapoli srl. La pavimentazione realizzata è stata anche sottoposta a prova di assorbimento di caduta dall’alto, conformemente alle normative vigenti. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto che permette ai bambini di tornare a giocare nei giardini di Villa del Sole”.

L’intervento rientra in un progetto più ampio di manutenzione e miglioramento del parco: sono state messe nuovamente in funzione le fontane scenografiche ferme da molti anni e sono state posizionate nuove strutture fiorite. Prossimamente verrà attivata la fontanella vicino ai giochi ed è in fase di valutazione la riapertura del percorso, adiacente alle fontane, di collegamento tra la parte bassa (parco giochi) e la parte nord del parco.