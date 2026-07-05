Ventimiglia, vendita dell'ex sede dell'Aiga: accesso agli atti degli eredi dei precedenti proprietari

L'inserimento dell'ex sede dell'Aiga a Ventimiglia nel piano delle alienazioni suscita l'interesse degli eredi degli ex proprietari.

Con l'approvazione dell'aggiornamento al Dup - documento unico di programmazione per il periodo 2026-2028, avvenuta nei giorni scorsi in consiglio comunale, ora l'ex sede dell'Aiga è, infatti, in vendita con una base d'asta superiore al milione di euro. Gli eredi dei proprietari che nel 1977 dovettero, probabilmente, cedere il terreno, che veniva usato come orto, al Comune per motivi di pubblica utilità ora desiderano capire, con un accesso agli atti, come sia stato possibile arrivare all'alienazione.

Dopo le perplessità espresse dalla minoranza e il dibattito sorto in consiglio comunale, si apre un nuovo capitolo sulla vicenda: gli eredi cercheranno di verificare il contenuto dell'atto di cessione del 1977 depositato in Conservatoria per capire se e quando sia venuta meno la possibile pubblica utilità che aveva giustificato l'acquisizione dell'area da parte dell'ente, che ora desidera vendere per, come annunciato dal sindaco in consiglio comunale, investire i proventi nel piano asfalti.