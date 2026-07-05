Sanremo, festa per il Marocco dopo il successo sul Canada: corteo tra bandiere e cori, una città che partecipa con serenità (Foto e Video)

La vittoria del Marocco sul Canada per 3-0, ai mondiali di calcio, ha acceso anche il cuore di Sanremo. Nella serata di ieri, subito dopo il fischio finale, decine di cittadini di origine marocchina si sono ritrovati nel centro cittadino per festeggiare il successo della propria nazionale con bandiere, cori, musica e un lungo corteo spontaneo che ha attraversato le vie principali.

Una festa partecipata, vissuta con entusiasmo ma senza particolari criticità. Tra clacson, sorrisi e fotografie ricordo, numerose famiglie con bambini, giovani e adulti hanno condiviso un momento di gioia che ha attirato l'attenzione di residenti e turisti. In molti si sono fermati ad assistere al passaggio del corteo, qualcuno ha applaudito, altri hanno immortalato la scena con il cellulare. «È una gioia che vogliamo condividere con tutta la città», raccontava uno dei partecipanti, mentre le bandiere rosse con la stella verde sventolavano tra piazza Colombo e il centro.

Nessun episodio di rilievo è stato segnalato nel corso della serata. La circolazione ha subito soltanto rallentamenti temporanei nelle vie interessate dal passaggio dei festeggiamenti, mentre le forze dell'ordine hanno monitorato la situazione senza dover intervenire. L'immagine restituita è quella di una comunità perfettamente integrata nel tessuto cittadino, capace di vivere un momento di orgoglio nazionale nel rispetto degli altri. Una festa colorata e rumorosa, ma composta, conclusasi in tarda serata con il progressivo rientro dei partecipanti.

(Foto e video Cristian Flammia)