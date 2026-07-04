Storica realtà educativa, Vallecrosia al Mare ospita la Festa dell’Estate Ragazzi (Foto)

L'oratorio Don Bosco a Vallecrosia al Mare ospita la Festa dell’Estate Ragazzi.

Circa 600 ragazzi, provenienti dagli oratori di tutta la Liguria, si sono riuniti nell'oratorio dei Salesiani in una giornata resa ancora più speciale dai festeggiamenti per i 150 anni di quella storica realtà educativa.

Per l'occasione era presente anche il sindaco Fabio Perri: "È stato un piacere passare a salutare tutti i partecipanti, gli animatori, gli educatori e i volontari. Vedere così tanti giovani vivere insieme momenti di gioia, amicizia e condivisione è un’immagine che trasmette speranza e dà forza alla nostra comunità. Complimenti a tutti coloro che hanno organizzato questa splendida giornata e auguri al Don Bosco di Vallecrosia per i suoi 150 anni di impegno educativo, sempre al fianco dei giovani e delle famiglie. Una bellissima Festa dell’Estate Ragazzi, ricca di sorrisi, entusiasmo e valori che meritano di essere custoditi e tramandati".